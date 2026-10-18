UNICEF: Watoto 60,000 wa Gaza Wamepoteza Mzazi Mmoja au Wazazi Wote Wawili

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto (UNICEF) ametangaza kuwa takribani watoto 60,000 katika Ukanda wa Gaza wamepoteza mzazi mmoja au wazazi wao wote wawili kufuatia mashambulizi ya Israel. Takwimu hiyo inaonesha ukubwa wa moja ya athari chungu zaidi za kibinadamu za vita kwa watoto wa eneo hilo.

Hali hiyo inaendelea huku watoto na familia zao wakiendelea kukabiliwa na ukimbizi, kuzorota kwa hali ya maisha na vikwazo vya kupata huduma muhimu.

Ricardo Perez, msemaji wa UNICEF, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika Ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, amesema kuwa tangu kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya mwaka mmoja uliopita, zaidi ya watoto 340 wameuawa na mamia ya wengine wamejeruhiwa. Hali hiyo inaonesha kwamba licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, watoto bado wanaendelea kukabiliwa na hatari.

Perez ameeleza kuwa mashambulizi ya Israel katika kipindi cha wiki mbili zilizopita yamesababisha kuuawa kwa watoto kadhaa wa kiume na wasichana wawili, huku angalau watoto 33 wengine wakijeruhiwa vibaya. Aidha, watoto wengine wawili wamefariki kutokana na majeraha waliyoyapata hapo awali.

Kwa mujibu wa msemaji huyo wa UNICEF, takribani watoto 800,000 katika Ukanda wa Gaza bado ni wakimbizi wa ndani. Wengi wao wanaishi katika mahema au majengo ambayo yameharibiwa katika mashambulizi. Watoto hao wanaishi katika mazingira yasiyo na usalama na utulivu wa kutosha, huku kukaribia kwa msimu wa baridi kukiongeza hatari kwa familia zilizokimbia makazi yao.

Perez amesema watoto wa Gaza wanakabiliana na msimu wa baridi kwa mara ya nne tangu kuanza kwa vita, huku wakiendelea kupambana ili kuendelea kuishi. Athari za vita zimeenea katika karibu kila eneo la maisha yao ya kila siku, kuanzia makazi na chakula hadi elimu na huduma za afya.

Kwa mujibu wa afisa huyo wa Umoja wa Mataifa, ingawa kusitishwa kwa mapigano kumesababisha maboresho madogo katika hali ya lishe na kuongeza kiwango cha kuingia kwa misaada ya kibinadamu pamoja na bidhaa za kibiashara, mahitaji ya kibinadamu bado ni makubwa, huku rasilimali za kifedha zilizopo zikiwa hazitoshelezi kukidhi mahitaji hayo.

Mahema yaliyoharibiwa, majengo yasiyo salama na maeneo yenye msongamano mkubwa wa wakimbizi pia yameongeza changamoto za kuwalinda watoto. Hali hiyo ni ya kutisha zaidi wakati wa kuelekea msimu wa mvua na baridi, hasa kutokana na uharibifu wa miundombinu, pamoja na upungufu wa huduma za majitaka na upatikanaji wa maji safi na salama.