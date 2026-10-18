Qalibaf: Mashahidi wa Wizara ya Ulinzi Walikuwa Watangulizi wa Mashahidi wa Baraza la Mawaziri

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Dkt. Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, leo Jumapili, tarehe 26 Mehr 1405 Hijria Shamsia, wakati wa kujadili sifa na mipango ya mgombea wa nafasi ya Waziri wa Ulinzi, baada ya Rais kutoa maelezo ya kumuunga mkono mgombea huyo, ametoa heshima kwa mashahidi wa serikali, hususan mashahidi wa Wizara ya Ulinzi.

Qalibaf alisema: “Ninatoa shukrani na pongezi zangu kwa wajumbe wote wa Baraza la Mawaziri, na ninaenzi kumbukumbu za mashahidi wa serikali, hasa mashahidi wa Wizara ya Ulinzi, ambao walikuwa watangulizi wa mashahidi wa Baraza la Mawaziri.”

Aliongeza kuwa historia ya Iran inaonesha kuwa baadhi ya mawaziri wa Ulinzi waliokuwa katika utumishi wa taifa waliuawa na kufa shahidi. Miongoni mwao ni Shahidi Dkt. Mostafa Chamran, Shahidi Dkt. Mohammad Reza Namjou, Shahidi Mohammad Salimi Fakouri, Shahidi Ali Shamkhani na Shahidi Aziz Nasirzadeh. Kwa mujibu wa Qalibaf, jambo hilo linaonesha kuwa viongozi hao walikuwa mstari wa mbele katika jihadi na kujitolea mhanga.

Aidha, Spika huyo alieleza matumaini yake kwamba Iran itaweza kuendeleza njia na urithi wa mashahidi wakubwa waliotoa mchango katika sekta ya ulinzi na maendeleo ya uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo. Aliwataja miongoni mwao Shahidi Mohsen Fakhri Zadeh, Shahidi Amir Ali Hajizadeh na Shahidi Hassan Tehrani Moghaddam, pamoja na mashahidi wengine.

Akihitimisha hotuba yake, Qalibaf alimweleza Rais kuwa anaamini wajumbe wa Bunge wanafahamu uzito wa hali nyeti iliyopo na umuhimu wa siku hiyo. Pia alitoa shukrani zake binafsi kwa Rais na ujumbe wake kwa ushirikiano wao.