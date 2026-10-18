Utawala wa Kizayuni Waisubiri Saudi Arabia Kukabiliwa na Shinikizo; Fursa ya Kurejesha na Kurasimisha Mahusiano ya Kawaida Imejitokeza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Utawala wa Kizayuni wa Israel unategemea uwezekano kwamba changamoto za kiusalama na kiuchumi zinazoikabili Saudi Arabia katika vita dhidi ya Yemen zitaifanya Riyadh kutathmini upya mikakati yake na kupanua ushirikiano wa kiusalama na Tel Aviv.

Matarajio hayo yamejitokeza katika makala na tafiti mbalimbali zilizoandikwa kwa lugha ya Kiebrania, ambazo waandishi wake wanatumaini kuwa hitaji la Saudi Arabia la kupata ulinzi na msaada wa kiusalama linaweza kugeuzwa kuwa faida za kimkakati kwa utawala wa Israel.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, hata hivyo, kugeuza hitaji hilo kuwa ukaribu wa wazi wa kisiasa kunategemea mambo mawili: utayari wa Saudi Arabia kubeba gharama za kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, pamoja na uwezo wa Israel na washirika wake kuhakikisha usalama wa Riyadh na kupunguza kudhoofika kwa uwezo wake.

Udhaifu wa Kijeshi wa Saudi Arabia

Uchambuzi huo unaanzia katika tofauti kati ya matumizi makubwa ya kijeshi ya Saudi Arabia na uwezo mdogo wa vikosi vyake katika utekelezaji wa operesheni za kijeshi.

Yoel Guzansky, katika utafiti uliochapishwa na Taasisi ya Mafunzo ya Usalama wa Taifa ya Israel, anaeleza kuwa udhaifu huo unahusiana na uhaba wa wanajeshi wenye utaalamu na mafunzo ya kutosha, kutawanyika kwa mifumo ya kiutawala, ukosefu wa uratibu mzuri kati ya matawi ya jeshi na utegemezi wa msaada kutoka nje.

Kwa mujibu wa Guzansky, mikataba ya ununuzi wa silaha mara nyingi hutumika kuimarisha hadhi ya kisiasa na mamlaka ya utawala wa Saudi Arabia, huku masuala ya matengenezo ya vifaa, upatikanaji wa risasi na makombora, mafunzo ya wanajeshi na huduma za usafirishaji wa vifaa yakipewa kipaumbele cha chini.

Udhaifu huo unakuwa changamoto kubwa zaidi wakati Saudi Arabia inapokabiliwa na makombora na ndege zisizo na rubani za gharama nafuu, zikiwemo zile zinazotumiwa na vikosi vya Yemen. Mashambulizi ya aina hiyo yanaweza kutumia rasilimali nyingi za mifumo ya ulinzi yenye gharama kubwa na kuifanya Saudi Arabia iendelee kutegemea msaada wa nje, hata inapoongeza ununuzi wa silaha za kisasa.

Udhaifu wa Usalama na Shinikizo kwa Uchumi wa Saudi Arabia

Athari za udhaifu huo zinaenea katika sekta mbalimbali, lakini maeneo muhimu ya uchumi na njia za kusafirisha mafuta nje ya nchi yako miongoni mwa yanayokabiliwa na hatari kubwa.

Katika utafiti uliochapishwa na Taasisi ya Jerusalem ya Mkakati na Usalama, Gabi Siboni na Iris Finer wanaeleza kuwa Saudi Arabia inategemea bomba la mafuta la Mashariki–Magharibi na bandari za Bahari Nyekundu ili kupunguza athari za usumbufu katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kwa mujibu wa watafiti hao, utegemezi huo unaifanya Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab kuwa eneo jingine linaloweza kutumiwa kuweka shinikizo kwa Saudi Arabia.

Wanaeleza kuwa hata tishio la mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika Bab al-Mandab linaweza kuongeza gharama za bima na kulazimisha meli kubadili njia zake. Hali hiyo inaweza kupunguza machaguo ya Riyadh, na kuilazimisha kuchagua kati ya kupanua vita na kukabiliwa na uchovu wa kijeshi, au kuendelea kuvumilia shinikizo dhidi ya mauzo yake ya nje, miradi ya kiuchumi na nafasi ya uongozi wa kisiasa wa nchi hiyo.

Shaher Klayman, akiandika katika gazeti la Israel Hayom, anaunganisha suala la ulinzi wa ndani wa Saudi Arabia na nafasi ya Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa nchi hiyo.

Kwa maoni yake, shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh, baada ya Bin Salman kutegemea diplomasia na upatanishi wa Oman, linaweza kupunguza nafasi yake ya kufanya maamuzi ya kisiasa.

Klayman anakadiria kuwa dalili zinapojirudia za kushindwa kulinda ardhi ya Saudi Arabia, wapinzani wa Bin Salman wanaweza kupata fursa ya kumshinikiza, na hali hiyo inaweza kumwelekeza kuingia katika makabiliano ya muda mrefu zaidi.

Hata hivyo, mwandishi huyo anakiri kuwa mazingira ya ushindi wa mwisho na wa moja kwa moja bado hayajapatikana. Ushindani kati ya vikosi vya Yemen vinavyoiunga mkono Saudi Arabia unazuia kuundwa kwa muungano imara, huku vikosi vya Yemen vikiendelea kuonesha uwezo wa kuvumilia mashambulizi na kujijenga upya. Wakati huohuo, Riyadh inakabiliwa na shinikizo jipya la kimataifa la kusitisha vita.

Juhudi za Israel Kutumia Hali ya Saudi Arabia

Katika mazingira hayo, baadhi ya wachambuzi wa Israel wameongeza wito wa kuitumia hali ya sasa ya Saudi Arabia ili kuielekeza nchi hiyo katika ushirikiano unaotakiwa na Tel Aviv.

Eran Lerman, katika tathmini iliyochapishwa na Taasisi ya Jerusalem, anasema mafanikio ya vikosi vya Yemen karibu na Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab yameonesha mipaka ya msaada kutoka Uturuki na Pakistan, pamoja na gharama za tofauti zilizopo kati ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE).

Kwa mujibu wa Lerman, tofauti hizo zimeongeza mgawanyiko kati ya vikosi vinavyopinga serikali ya Yemen. Anahitimisha kuwa Riyadh inaweza kuona manufaa katika kupanga upya mahusiano yake na kutumia uwezo wa kiusalama na kiintelijensia wa Israel.

Lerman pia anataja mkutano wa kikanda uliofanyika UAE, ambao anauhusisha na ziara ya Benjamin Netanyahu mjini Abu Dhabi na ushiriki wa Marekani. Anauona mkutano huo kama ishara inayowezekana ya kufufuliwa kwa kile anachokiita kambi ya utulivu, akitegemea pia nafasi ya Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani katika kudumisha ushirikiano huo.

Hata hivyo, anakiri kuwa mashaka ya Saudi Arabia kuhusu ushirikiano wa wazi na kukana kwake kushiriki katika mkutano huo yanazuia tukio hilo kuchukuliwa kama mabadiliko yaliyothibitishwa na yenye kudumu.

Ushirikiano wa Kiusalama: Kutoka Muungano wa Baharini hadi Njia Mbadala za Biashara

Mapendekezo ya Gabi Siboni na Iris Finer yanafafanua zaidi aina ya ushirikiano ambao baadhi ya wachambuzi wa Israel wanaupendekeza.

Watafiti hao wanataka kuundwa kwa muungano wa kudumu wa kijeshi wa baharini, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na tahadhari za mapema, kuunganisha juhudi za kuzuia mashambulizi na hatua za kulenga uwezo wa kuzalisha silaha zinazotumika katika mashambulizi hayo, pamoja na kuendeleza njia mbadala za biashara.

Pia wanataja uwezekano wa kushirikiana katika kutumia bomba la mafuta la Eilat–Ashkelon lililopo katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel.

Ukosoaji wao dhidi ya Saudi Arabia kwa kujitenga na mchakato wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel na kupendelea ushirikiano na Uturuki na Pakistan unaonesha kuwa mapendekezo hayo yana lengo la kiusalama na la kisiasa kwa pamoja.

Hata hivyo, watafiti hao wanasisitiza kuwa mafanikio ya hatua hizo yanategemea kurejea kwa usafiri wa meli katika hali ya kawaida. Pia wanaonya dhidi ya hatari ya kudhoofika kwa vikosi kutokana na vita vya ardhini vya muda mrefu nchini Yemen.

Kwa upande mwingine, Smadar Peri, akiandika katika gazeti la Yedioth Ahronoth, anakadiria kuwa Mohammed bin Salman hatakimbilia kuomba msaada wa wazi kutoka Israel. Hata hivyo, kwa mujibu wa mwandishi huyo, Mwanamfalme wa Saudi Arabia ananufaika na msaada wa kiintelijensia kutoka Israel kupitia upatanishi wa Marekani.

Peri anahusisha msimamo wa Bin Salman na kuendelea kwa masharti ya Saudi Arabia kuhusu suala la Palestina, pamoja na kutokuwa na imani na Netanyahu. Hali hiyo imezidishwa na taarifa zilizochapishwa kuhusu mkutano wa siri unaodaiwa kufanyika kati ya viongozi hao wawili katika mji wa Neom mwezi Novemba 2020, madai ambayo Riyadh ilikanusha.

Peri anamnukuu afisa mmoja wa Saudi Arabia ambaye hakutajwa jina akisema kuwa mabadiliko ya uongozi wa Israel yanaweza kufungua njia ya kuanza ukurasa mpya wa mahusiano.

Fursa kwa Israel, Lakini Bila Uhakika wa Kurasimisha Mahusiano

Kwa ujumla, kwa mujibu wa uchambuzi uliojitokeza katika duru za Israel, vita vinaweza kuisukuma Saudi Arabia kupanua ushirikiano wa kiusalama na Israel. Hata hivyo, ushirikiano huo hauhakikishi kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia ulio wazi kati ya pande hizo mbili.

Hatua hiyo bado itategemea mahesabu ya kisiasa ya Riyadh na kiwango ambacho msaada wa kiusalama unaopendekezwa unaweza kutoa matokeo halisi.

Kwa mtazamo wa wachambuzi hao, mambo yanayodhoofisha uwezo wa Saudi Arabia, yakiwemo mashambulizi ya gharama nafuu dhidi yake na migawanyiko kati ya vikosi vinavyopinga serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Riyadh, yanaweka mipaka kwa matarajio ya kuimarika kwa uhusiano kati ya Saudi Arabia na Israel.

Kwa maneno mengine, hitaji la Saudi Arabia la kupata washirika wa kiusalama linaweza kuipa Israel fursa ya kimkakati, lakini halihakikishi kufikiwa kwa mafanikio ya kisiasa ambayo Tel Aviv inayatarajia.