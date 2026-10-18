Gharama Zilizofichika za Vita kwa Uchumi wa Marekani, Huku Mlango-Bahari wa Hormuz Ukiwa Nyenzo ya Kimkakati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Vita dhidi ya Iran si suala la kijeshi na kidiplomasia pekee; athari zake zinaanza kujitokeza katika bei ya petroli, gharama za maisha na mahesabu ya kisiasa nchini Marekani. Kwa upande mwingine, Mlango-Bahari wa Hormuz umegeuka kuwa nyenzo ya kimkakati inayoweza kuathiri masoko ya nishati na usalama wa usafiri wa majini. Hali hii inaonyesha kuwa ubora wa kijeshi hauhakikishi moja kwa moja usalama wa usafiri wa majini wala uthabiti wa masoko ya dunia.

Kadiri mapigano yanavyoendelea kwa muda mrefu bila kuwa na matarajio yaliyo wazi ya kumalizika, ndivyo athari zake za kiuchumi na kisiasa zinavyozidi kujitokeza. Swali kuu kwa sasa ni iwapo Washington inaweza kufikia malengo yake katika mzozo huu bila kuwalazimisha wananchi wake kubeba gharama kubwa.

Vita dhidi ya Iran: Gharama za Kiuchumi na Kimkakati

Akizungumza na Shirika la Habari la ABNA kuhusu athari za kiuchumi za vita dhidi ya Iran kwa Marekani, Dkt. Ali Al-Idrisi, mhadhiri wa uchumi kutoka Misri, amesema kuwa vita hivyo vinaibebesha serikali ya Trump gharama za aina mbili: gharama za kiuchumi zinazobebwa na wananchi wa Marekani na gharama za kimkakati zinazohusiana na uwezo wa Marekani kulinda maslahi yake na washirika wake katika Mashariki ya Kati.

Kwa mtazamo wa kiuchumi, hasara hizo hazijikiti katika matumizi ya moja kwa moja ya kijeshi pekee. Pia zinahusisha kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, bima na nishati, kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei, pamoja na uwezekano wa Benki Kuu ya Marekani kulazimika kuendelea kuweka viwango vya riba katika kiwango cha juu.

Mchumi huyo ameeleza kuwa mfumuko wa bei nchini Marekani uliongezeka hadi asilimia 3.7 kwa mwaka katika mwezi Septemba, huku bei ya petroli katika mwezi huo huo ikipanda kwa asilimia 9.1. Aidha, wastani wa bei ya petroli mwezi Julai ulivuka dola nne kwa kila galoni, kufuatia kuanza tena kwa makabiliano na kuvurugika kwa usafirishaji wa nishati kupitia Mlango-Bahari wa Hormuz.

Matokeo Yasiyo Wazi ya Vita: Mtihani kwa Umaarufu wa Trump na Nafasi ya Warepublican

Al-Idrisi amesisitiza kuwa katika nyanja ya usalama, kuendelea kwa vita kunaiweka Washington mbele ya changamoto ngumu. Ingawa Marekani ina ubora mkubwa wa kijeshi, ubora huo pekee hauhakikishi usalama wa usafiri wa majini wala kuizuia Iran kutumia mbinu zisizo za kawaida, kama vile kulenga meli na kuongeza gharama za biashara ya kimataifa.

Ameongeza kuwa hatari kubwa kwa Trump inatokana na pengo kati ya ahadi zake na gharama ambazo wapiga kura wanazihisi kila siku. Ikiwa operesheni za kijeshi hazitazaa matokeo ya wazi ya kisiasa na kiusalama, vita vinaweza kugeuka kutoka kuwa njia ya kuthibitisha nguvu na kuwa mzigo kwa umaarufu wa Trump na nafasi za chama chake katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress, unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba ujao.

Taarifa za hivi karibuni zilizotajwa katika mahojiano hayo zinaonyesha kuwa wananchi wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa vita hivyo kufikia malengo yake.

Kuhusu bei ya mafuta na bidhaa, Al-Idrisi amesema kuwa tatizo haliishii kwenye petroli pekee. Kupanda kwa bei ya nishati huathiri pia usafirishaji, chakula, bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na gharama za uzalishaji.

Hata hivyo, amesisitiza kuwa athari za vita zinapaswa kutofautishwa na sababu nyingine, zikiwemo changamoto za upatikanaji wa bidhaa, gharama za usafirishaji na mabadiliko katika masoko ya nishati duniani. Kwa hiyo, mfumuko wa bei nchini Marekani hauwezi kuhusishwa kikamilifu na vita, ingawa vita hivyo vinaongeza kwa uwazi shinikizo la kiuchumi.

Mlango-Bahari wa Hormuz: Nyenzo ya Kimkakati ya Shinikizo Dhidi ya Nguvu za Kijeshi za Marekani

Akizungumzia namna Iran inavyoweza kuathiri mizani ya nguvu kupitia jiografia ya nishati, Al-Idrisi amesema kuwa Iran inaweza kutumia kwa kiwango kikubwa nafasi yake ya kijiografia katika Mlango-Bahari wa Hormuz kama nyenzo ya kimkakati ya shinikizo, licha ya tofauti kubwa iliyopo kati ya uwezo wake wa kijeshi wa kawaida na ule wa Marekani.

Amesisitiza kuwa nguvu katika muktadha huu hazipimwi kwa idadi ya ndege, meli na makombora pekee, bali pia kwa uwezo wa kuathiri mtiririko wa nishati na kuongeza gharama za kuhakikisha usalama wake na kuisafirisha.

Mchumi huyo wa Misri amesema kuwa katika hali ya kawaida, takribani moja ya tano ya mafuta yanayozalishwa duniani hupitia Mlango-Bahari wa Hormuz. Kwa hiyo, usumbufu mkubwa na wa muda mrefu katika njia hiyo unaweza kuwa na athari zinazovuka mipaka ya nchi za Ghuba ya Uajemi na kuathiri uchumi wa nchi zilizoendelea kiviwanda pamoja na watumiaji katika maeneo mbalimbali duniani.

Ameeleza kuwa matukio ya hivi karibuni yameonyesha kuwa hata tishio dhidi ya usafiri wa majini linaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta, gharama za usafirishaji wa majini na bima, hata kabla ya kutokea kwa upungufu wa muda mrefu wa usambazaji.

Al-Idrisi ameongeza kuwa Iran haiwezi kubadilisha mizani ya nguvu bila kukabili gharama zake. Kuvurugika kwa usafiri wa majini hakumaanishi kuwa Iran ina udhibiti kamili wa Mlango-Bahari wa Hormuz.

Kwa upande wake, Marekani inaendelea kutekeleza vizuizi vya majini dhidi ya Iran na operesheni za kulinda usafiri wa majini. Wakati huohuo, Iran inakabiliwa na shinikizo katika mauzo yake ya mafuta na upatikanaji wa fedha za kigeni.

Kwa hiyo, kwa mujibu wa mchumi huyo, hali ya sasa ni mapambano ya pande mbili kuhusu uhuru wa usafiri wa majini na mtiririko wa nishati.