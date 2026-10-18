Al-Sa’dawi: Iraq Haipaswi Kujisalimisha kwa Maelekezo ya Marekani Kuhusu Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Abdulhadi Al-Sa’dawi, aliyekuwa mbunge wa Iraq, katika mahojiano na shirika la habari la Al-Maalouma, amesema kuwa uamuzi wowote unaochukuliwa na serikali na kuwaathiri wananchi kwa namna hasi pia utaathiri makundi ya kisiasa. Alionya kuwa makundi hayo yatapinga maamuzi kama hayo, na huenda yakachukua hatua ya kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na serikali.

Al-Sa’dawi alieleza kuwa Iraq inashiriki mpaka wa kilomita 1,400 na Iran, huku kukiwa na uhusiano mpana wa kiuchumi, kibiashara na kijamii kati ya nchi hizo mbili. Aidha, wananchi wa nchi hizo husafiri kwenda kwa wenzao kwa ajili ya masomo na matibabu.

Alisisitiza kuwa hali hiyo inailazimu serikali ya Iraq kutokubali maagizo yoyote ya Marekani yanayolenga kukatiza uhusiano kati ya Iraq na Iran.

Al-Sa’dawi aliongeza kuwa Iraq inaendeshwa kupitia Bunge na makundi ya kisiasa, ambayo maslahi yake yana uhusiano wa karibu na maslahi ya wananchi. Kwa hiyo, makundi hayo yatapinga maamuzi ya serikali yanayokwenda kinyume na maslahi hayo, jambo ambalo linaweza kusababisha kuwasilishwa kwa hoja ya kutokuwa na imani na serikali.

Aidha, alisisitiza umuhimu wa Iraq kufanya maamuzi yake kwa uhuru, bila kushinikizwa au kuamriwa na upande wowote wa nje. Alibainisha kuwa kuna maslahi makubwa yanayoiunganisha Iraq na Iran, na hakuna nchi yenye haki ya kuizuia Iraq kubadilisha au kuamua uhusiano wake na nchi nyingine.