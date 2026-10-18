Athari za Wingi wa Wanajeshi na Vifaa vya Kijeshi kwa Matokeo ya Vita kwa Mtazamo wa Qur’ani Tukufu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Katika uchambuzi mwingi wa kibinadamu, “wingi” huchukuliwa kuwa miongoni mwa vipimo muhimu zaidi vya nguvu. Idadi kubwa ya wanajeshi, vifaa vingi na rasilimali nyingi kwa kawaida huongeza uwezekano wa kufanikiwa na kushinda vita. Hata hivyo, Qur’ani Tukufu inapofafanua mantiki ya ushindi, haichukulii uhusiano huo kuwa kanuni isiyokuwa na ubaguzi. Baada ya kusimulia kisa cha Taluti na makabiliano yake na Jaluti, Qur’ani inataja kanuni ya msingi:

“Ni makundi mangapi madogo yaliyolishinda kundi kubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu! Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye subira.” (Surat al-Baqara, aya ya 249).

Badala ya kusisitiza ukubwa wa nguvu kwa kuzingatia idadi pekee, Qur’ani inatilia mkazo ubora wa kibinadamu na kiroho. Kwa mtazamo huu, kuwa na wanajeshi wachache si lazima kumaanishe udhaifu, kama ambavyo kuwa na wanajeshi wengi si lazima kumaanishe nguvu. Mambo ya msingi yanayoathiri ushindi ni ubora wa wanajeshi na vifaa vya kimwili, sambamba na idadi na hali ya kiroho ya wapiganaji.

Wingi wa idadi si sharti la kutosha la ushindi

Kisa cha Nabii Taluti (as) na mapambano ya jeshi lake dhidi ya Jaluti, kilichotajwa katika Surat al-Baqara, aya ya 249, ni miongoni mwa ushahidi muhimu wa Qur’ani unaoonyesha kuwa wingi wa idadi pekee hautoshi kuhakikisha ushindi.

Ili kupima utii, subira na kiwango cha askari wake cha kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, Nabii Taluti (as) aliwajaribu kwa kuwazuia kunywa maji ya mto, isipokuwa kiasi kidogo tu. Licha ya amri hiyo, askari wengi walikunywa maji ya mto. Matokeo yake, ni idadi ndogo tu iliyofaulu mtihani huo na kubaki katika jeshi lake.

Ingawa kundi hilo lilikuwa dogo sana ikilinganishwa na jeshi la Jaluti, lilitegemea imani na yakini yake na kusema:

“Ni makundi mangapi madogo yaliyolishinda kundi kubwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu! Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye subira.”

Muundo wa aya hii unaonyesha kuwa maneno “uchache” na “wingi” yanaeleza tu tofauti ya idadi kati ya makundi mawili. Hakuna mojawapo ya hali hizo ambayo, yenyewe pekee, ndiyo sababu ya uhakika ya kushinda au kushindwa katika mapambano dhidi ya upande wa batili.

Mara tu baada ya kutaja ushindi wa kundi dogo, Qur’ani inasema: “Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye subira.” Hii ina maana kwamba katika mantiki ya aya hiyo, idadi ya watu si jambo pekee linaloamua matokeo. Subira na ustahimilivu, pamoja na idhini ya Mwenyezi Mungu, vina nafasi muhimu katika ufafanuzi wa Qur’ani kuhusu ushindi.

Subira na imani: Mambo yanayogeuza uchache kuwa nguvu

Qur’ani inachukulia subira na imani kuwa miongoni mwa mambo ya msingi yanayoweza kugeuza uwezo mdogo wa waumini kuwa msingi wa kushinda adui. Ukweli huu umeelezwa kwa uwazi zaidi katika Surat al-Anfal, ambapo Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad (saw):

“Ikiwa watakuwepo miongoni mwenu watu ishirini wenye subira, watawashinda watu mia mbili.” (Surat al-Anfal, aya ya 65).

Baada ya kutaja uwiano wa watu ishirini dhidi ya mia mbili, aya hiyo hiyo inaeleza uwiano wa watu mia moja dhidi ya elfu moja:

“Na ikiwa watakuwepo watu mia moja miongoni mwenu, watawashinda watu elfu moja miongoni mwa waliokufuru.”

Jambo muhimu hapa ni kwamba Qur’ani haiwatambulishi washindi kwa idadi yao pekee, bali inawaeleza kwa sifa ya “wenye subira.”

Katika aya inayofuata, uwiano huo unapunguzwa kutokana na kuzingatiwa kwa udhaifu wa waumini. Hata hivyo, msisitizo wa Qur’ani unabaki kwenye subira, ambayo inaelezwa kuwa ni miongoni mwa mambo yanayohitajika ili kupata ushindi.

Uhusiano kati ya imani na msaada wa Mwenyezi Mungu

Katika aya mbalimbali za Qur’ani, pamoja na subira na ustahimilivu, imani na uchamungu pia vinaelezwa kuwa miongoni mwa masharti muhimu ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu, kushinda maadui na kuushinda upande wa batili.

Mwenyezi Mungu anasema:

“Naam! Mkisubiri na mkamcha Mwenyezi Mungu, na wakikujieni kwa ghafla kwa kasi hiyo, Mola wenu atakusaidieni kwa malaika elfu tano wenye alama.” (Surat Aal Imran, aya ya 125).

Subira na ustahimilivu, pamoja na imani na uchamungu, huandaa mazingira ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu na kushinda maadui. Mwenyezi Mungu akiwasaidia waumini, hakuna nguvu inayoweza kuwashinda. Lakini akiwaacha bila msaada Wake, hakuna mtu wala vifaa au rasilimali za aina yoyote zinazoweza kuwahakikishia ushindi.

Qur’ani inasema:

“Mwenyezi Mungu akikunusuruni, hakuna atakayekushindeni; na akikuacheni, ni nani basi atakayekunusuruni baada Yake?” (Surat Aal Imran, aya ya 160).

Mfano wa ushindi katika Vita vya Badr

Katika Vita vya Badr, Waislamu walikuwa katika hali ya udhaifu kwa upande wa idadi na vifaa vya kijeshi. Hata hivyo, waliwashinda maadui wao. Qur’ani inasema:

“Na hakika Mwenyezi Mungu alikusaidieni katika Badr, hali ya kuwa mlikuwa dhaifu.” (Surat Aal Imran, aya ya 123).

Katika aya zinazohusu Vita vya Badr, Qur’ani inafafanua ushindi wa Waislamu kwa kuzingatia mkusanyiko wa mambo mbalimbali, yakiwemo imani, subira, maandalizi na msaada wa Mwenyezi Mungu.

Kwa mfano, Surat Aal Imran, aya ya 125, inataja msaada wa Mwenyezi Mungu na uungwaji mkono wa malaika kwa waumini. Vilevile, Surat al-Anfal, aya ya 12, inazungumzia msaada wa malaika katika Vita vya Badr na nafasi yake katika kuwasaidia waumini.

Kwa kuzingatia aya hizi zinazohusu Vita vya Badr, inaonekana kuwa katika mtazamo wa Qur’ani, ushindi hautegemei ubora wa idadi na mwonekano wa nje pekee. Badala yake, imani, subira na mipango mizuri ya waumini vinapounganishwa na maandalizi ya kimwili na matumizi ya rasilimali zilizopo, huku wakipata msaada wa Mwenyezi Mungu, hata kundi dogo linaweza kulishinda jeshi kubwa zaidi.

Kuunganisha mambo ya kimwili na ya kiroho katika ushindi

Kama ilivyoelezwa, kigezo cha ushindi katika mantiki ya Qur’ani si ubora wa idadi pekee. Mambo mbalimbali ya kiroho miongoni mwa waumini yana nafasi muhimu katika kufanikisha ushindi.

Hata hivyo, kanuni hii haipaswi kufasiriwa kwa namna inayopuuza umuhimu wa maandalizi na vifaa vya kimwili. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu anawaamuru Waislamu kujiandaa na kujizatiti kwa nguvu na vifaa kadiri ya uwezo wao.

Qur’ani inasema:

“Na waandalieni nguvu mwezavyo, na farasi waliofungwa tayari, ili kwa hayo mumtishie adui wa Mwenyezi Mungu na adui yenu…” (Surat al-Anfal, aya ya 60).

Qur’ani inaunganisha mambo ya kimwili na ya kiroho, kwa sababu msingi wa mwisho wa msaada na ushindi wa Mwenyezi Mungu unazidi mahesabu yanayotegemea wingi na ubora wa vifaa pekee.

Kwa hiyo, mantiki ya Qur’ani haijengwi juu ya kukataa umuhimu wa sababu za kimwili, wala haitoi nafasi ya msingi kwa wingi wa idadi pekee. Badala yake, inasisitiza maandalizi mazuri, matumizi ya rasilimali na vifaa vya kimwili, pamoja na imani, mipango, subira na kumtegemea Mwenyezi Mungu.

Mwandishi: Tahereh Nadimi Tehrani, mwenye shahada ya uzamivu katika Qur’ani na Hadithi; mtafiti na mchunguzi wa masuala ya kielimu.