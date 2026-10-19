Aragchi: Ukosefu wa usalama katika Mlango wa Hormuz ni matokeo ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Kizayuni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Aragchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye alisafiri hadi Baghdad kushiriki katika mkutano wa hamsini na mbili wa Baraza la Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, asubuhi ya leo Jumapili alikutana na kuzungumza na Fuad Hussein, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Iraq.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akishukuru kwa ukarimu na uandaaji mzuri sana wa mkutano, alieleza matumaini kwamba kipindi cha urais wa Iraq katika Baraza la Mawaziri la Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu kitaambatana na mafanikio na mipango yenye thamani ya kuimarisha nafasi ya shirika hili.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akielekeza umuhimu wa nchi za Kiislamu kuzingatia masuala ya ulimwengu wa Kiislamu hasa suala la Palestina na kuendelea kwa upanuzi na uchochezi wa vita wa utawala wa Kizayuni katika eneo hili, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha «mazungumzo na mshikamano» kati ya mataifa ya Waislamu ili kuondoa tofauti na kuinua mshikamano na umoja wa Kiislamu katika kukabiliana na vitisho.

Katika mkutano huu, masuala ya mahusiano na ushirikiano wa pande mbili kati ya Iran na Iraq katika nyanja mbalimbali, hasa nyanja za kiuchumi, kibiashara na usalama, yalijadiliwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia alimjulisha mwenzake wa Iraq kuhusu michakato ya sasa ya kidiplomasia inayohusiana na amani na usalama wa eneo hili na alibainisha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kama ilivyo thabiti na makini katika kutetea maslahi na usalama wa taifa lake, pia iko imara katika kutumia diplomasia kuzuia kuongezeka kwa mvutano na kutatua matatizo.

Waziri wa Mambo ya Nje alisisitiza: ukosefu wa usalama uliopo katika Mlango wa Hormuz na athari zake za kiuchumi kwa nchi za eneo hili na dunia ni matokeo ya moja kwa moja ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Iran. Hata hivyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza utayari kwamba ikiwa hatua za uvamizi na uingiliaji wa Marekani zitakoma, ambazo zimependekezwa katika mpango wa hatua saba wa Iran, usalama utarudi tena katika Mlango wa Hormuz.

Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Iraq pia walijadili maendeleo katika Rasi ya Arabia na njia za kusaidia kumaliza migogoro. Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akielekeza umuhimu wa kujifunza kutoka maendeleo ya muongo mmoja uliopita, alikumbusha kwamba suala la Yemen haliwezi kutatuliwa kwa kutumia nguvu na kuzingira, bali linapaswa kushughulikiwa ndani ya mfumo wa Hati ya Umoja wa Mataifa na kwa heshima ya uhuru wa kitaifa na umoja wa eneo la Yemen na kuzingatia haki za binadamu za watu wa Yemen, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kutoa msaada wa aina yoyote ili kuandaa fursa ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili kuhusu suala hili.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu pia, akielekeza umuhimu wa kila mtu kuhifadhi utakatifu wa maeneo matakatifu ya Kiislamu, alibainisha kwamba kwa kuzingatia kukataliwa kwa dhati kwa madai ya shambulio la Mecca na Madina na jeshi la Yemen, kurudia madai haya yasiyo sahihi hakuendani na maslahi ya umma wa Kiislamu na haipaswi kuwa msingi wa mgawanyiko na mfarakano katika Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu.