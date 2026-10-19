Uzuiaji wa Saudi Arabia katika njia ya juhudi za Yemen za kupunguza mvutano

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua Al-Mayadeen, Mohammad Abdul Salam, msemaji wa harakati ya Ansarullah na mkuu wa wajumbe wa mazungumzo wa Yemen, alisisitiza kwamba upande wa Saudi unakwepa majukumu yake katika makubaliano ya awali. Shambulio la Riyadh dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa mwezi Julai 2026 lilihitimisha usitishaji wa mapigano ulioafikiwa, na Saudi Arabia haikuzingatia hata moja ya maonyo ya awali.

Aliongeza: Sanaa kabla ya kuongezeka kwa uvamizi wa Saudi Arabia ilikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja na Riyadh ili kuirudisha nchi hii kwenye majukumu yake ya kabla ya mwaka 2023, na mapendekezo mbalimbali yalitolewa kwa upande wa Saudi lakini Saudi Arabia haikuchukua hata hatua moja.

Abdul Salam alisisitiza: Saudi Arabia iko katika udanganyifu kwamba maendeleo ya kanda na ushiriki wa Yemen katika vita vya "Dhoruba ya Al-Aqsa" vimesababisha kuwa hakuna tena haja ya kutekeleza majukumu yake. Ndugu zetu nchini Oman waliwasilisha baadhi ya mapendekezo yanayohusiana na usitishaji wa mapigano na Sanaa ikaunga mkono. Mapendekezo haya yalijumuisha usitishaji wa mapigano wa siku 5 kwa ajili ya kufanya mazungumzo katika mazingira tulivu lakini jibu la Saudi Arabia halikuendana na mahitaji ya kibinadamu ya Yemen.