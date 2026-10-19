Afisa wa zamani wa Israel: Netanyahu anatafuta kupotosha maoni ya umma

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, mkuu wa zamani wa staff kuu ya jeshi la utawala wa Kizayuni, alisisitiza kwamba hati ya usalama iliyofunuliwa na Netanyahu si chochote ila kurasa tupu zilizojaa kaulimbiu na inaonyesha pengo la kimkakati lililoundwa na Netanyahu.

Alisema: Netanyahu ameshindwa katika kutimiza malengo ya vita, yaani kuangamiza uwezo wa kijeshi na kiutawala wa Hamas na Jihad, kuzuia Hezbollah na kulinda utulivu wa Ukingo wa Magharibi na umoja wa ndani. Kuchapisha hati hii, na hiyo siku chache kabla ya uchaguzi, ni jaribio la kupotosha maoni ya umma kutoka kwa kushindwa kwa baraza la mawaziri la Netanyahu.

Eisenkot aliongeza: hii ni njia ya Netanyahu; kucheza na wengine, kuunda hofu na kupotosha maoni ya umma kwa uongo mfululizo na ubaguzi wa rangi. Hamas bado ina vikosi vyake vya jeshi katika Ukanda wa Gaza, Hezbollah inajenga upya uwezo wake na Netanyahu hairuhusu kamati ya uchunguzi kuhusu kushindwa kwa Oktoba 7 kuundwa.