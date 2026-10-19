Yahya Sari: Saudi Arabia ilishambulia Yemen mara 110 katika saa 24 zilizopita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua Al-Masira, Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza: katika saa 24 zilizopita, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi 110 ya anga na makombora dhidi ya mji mkuu, Sanaa, na majimbo kadhaa mengine.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alieleza: mashambulizi ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yalilenga miundombinu ya kiraia katika mji mkuu (Sanaa) na pia katika majimbo ya Hodeidah, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Al-Jawf, Al-Dhale na Marib. Mashambulizi haya yalifanywa na ndege za kivita «F-15» na «Typhoon» zilizopaa kutoka kambi za anga za «Khamis Mushait» na «Taif»; mashambulizi ya makombora pia yalifanywa kutoka eneo la «Najran».

Awali alikuwa amesisitiza kuhusu hili: mashambulizi ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yalisababisha zaidi ya vifo na majeruhi 30 (ikijumuisha waliouawa na waliojeruhiwa) ambao wengi wao ni wanawake na watoto. Jumla ya mashambulizi ya anga na makombora yaliyofanywa na muungano unaoongozwa na Riyadh tangu kuanza kwa mvutano wa hivi karibuni dhidi ya nchi yetu yamefika 2652.