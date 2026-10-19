Taarifa ya uadui ya Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi dhidi ya Iran na Yemen

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, baraza la mawaziri la Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi katika taarifa ya mwisho ya mkutano wake wa mia na nane huko Manama, liliilaani mashambulizi ya kulipiza kisasi ya jeshi la Yemen dhidi ya maeneo ya Saudi Arabia.

Katika taarifa hii, Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi lilidai kwamba mashambulizi yaliyotajwa yalilenga viwanja vya ndege vya kiraia na vituo muhimu vya Saudi Arabia na yalisababisha vifo vya raia.

Baraza hili pia, likitangaza msaada wake kwa Riyadh, lilisisitiza kile lilichokiita haki ya kujilinda.

Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi liliendelea, likitaka utekelezaji wa maazimio ya Baraza la Usalama kuhusu Yemen, kuimarishwa kwa vikwazo vya silaha dhidi ya Ansarullah na kusitishwa kwa msaada ambao kwa madai ya baraza hili unatoa uwezekano wa kundi hili kupata makombora na ndege zisizo na rubani.

Pia katika taarifa hii, ombi la kuwekwa kwa Ansarullah katika orodha ya makundi ya kigaidi liliwasilishwa.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hii, madai dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliwasilishwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yanayohusishwa na Iran dhidi ya nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi na Jordan yalilaaniwa.

Baraza hili, bila kutaja mashambulizi yaliyofanywa kutoka kambi za Marekani katika eneo hili dhidi ya Iran, liliichukulia Tehran kuwa na jukumu la mashambulizi haya na likataka kusitishwa kwa haraka na fidia ya uharibifu unaodaiwa.

Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi pia walitaka kurudi kwenye njia ya mazungumzo na diplomasia ili kuvuka mgogoro wa sasa kati ya Marekani na Iran.