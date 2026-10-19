Pendekezo la Al-Azhar ya Misri la kuunda haraka kamati ya upatanishi katika eneo hili

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua Al-Mayadeen, Ahmad al-Tayyib, Sheikh wa Al-Azhar wa Misri, jana aliwaelekea ndugu katika nchi za Kiarabu na Kiislamu akitaka kuzingatia roho ya undugu na mahusiano ya kidini na ya kindugu, na pia kuchukua njia ya busara na lugha ya mazungumzo.

Alisisitiza umuhimu wa kusitisha haraka hatua zote za kivita zinazolenga maisha ya wasio na hatia.

Al-Tayyib alisisitiza kwamba anapendekeza kuundwa haraka kamati ya upatanishi ikihusisha wanachuoni wa umma wa Kiislamu ili kumaliza tofauti kati ya umma na kuimarisha nguvu na mamlaka ya nchi za Kiarabu.

Alisisitiza utayari wake wa kusaidia kamati hii na akasema kwamba ana uhakika pande zote zina busara inayohitajika na zinaweza kuweka kando tofauti na kumaliza migogoro katika eneo hili.

Ombi hili la Al-Azhar linakuja wakati mmoja na harakati za Misri za kutuma vikosi Saudi Arabia kwa lengo la kukabiliana na operesheni za vikosi vya jeshi la Yemen.