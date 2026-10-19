Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukua kituo cha CNN, Chris Wright, Waziri wa Nishati wa Marekani, ambaye katika kizingiti cha uchaguzi wa katikati ya muhula wa bunge la nchi hii anaona kushindwa kwa wenzake wa chama cha Republican kuwa kuepukika, alijaribu kuhalalisha sehemu ya kushindwa kwa serikali ya nchi yake kwa njia hii: Trump hakubatilisha vikwazo vya «Lindsey Graham»; alisitisha tu utekelezaji wake kwa sasa.

Waziri wa Nishati wa Marekani katika suala hili alisema: Je, huna tatizo na bei za petroli zaidi ya dola 5 kwa galoni? Nafurahi kwamba bei zinapungua. Ikiwa Urusi itaweza kusambaza na kuuza nje dizeli zaidi sokoni, hii itakuwa kwa manufaa ya watumiaji wa Marekani. Hii itakuwa kwa manufaa ya dunia!

Chris Wright akijibu swali la «kwa nini makubaliano haya (kusitishwa kwa sehemu ya vikwazo dhidi ya Urusi) yalifikiwa kabla Urusi kukubali kupunguza ukali wa vita dhidi ya Ukraine au kwa kweli kuivimaliza?» alidai: kile Trump anacholenga kufanya ni kutafuta mbinu tofauti ambayo itasababisha amani. Yeye daima anatafuta ubunifu. Kwa kweli, hii inachukuliwa kuwa hatua ya kibunifu kabisa!