Jibu la Yemen kwa Mashambulizi ya Saudi Arabia; Kuanzia Kupanua Wigo wa Shabaha Ndani Zaidi ya Saudi Arabia Hadi Kutoa Onyo kwa Vikosi vya Kigeni

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kufuatia kuwasili kwa vikosi vya Ukraine na Misri katika eneo la Jizan nchini Saudi Arabia, karibu na mpaka wa mkoa wa Saada nchini Yemen, Saudi Arabia imeongeza mashambulizi yake ya anga, makombora na mizinga dhidi ya maeneo ya mpakani mwa Yemen.

Hatua hiyo inatajwa kuwa na lengo la kufidia kurudi nyuma na kushindwa kwa makundi yanayoungwa mkono na Riyadh katika medani za mapigano za Taiz, Bab al-Mandab, Al-Jawf na Ma'rib.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, kwa siku kadhaa sasa Saudi Arabia imekuwa ikijaribu kutekeleza mpango wa kuanzisha eneo la utenganisho kati ya maeneo yanayodhibitiwa na Sana'a na Jizan. Mpango huo unatekelezwa kupitia mashambulizi ya mizinga mizito na ndege za kivita dhidi ya vijiji vya mpakani mwa Yemen, mashambulizi ambayo yanaendelea kusababisha vifo vya raia.

Saudi Arabia Yataka Kuanzisha Eneo la Utenganisho Katika Mpaka wa Yemen

Saudi Arabia, ambayo hapo awali ilipeleka maelfu ya wapiganaji kutoka makundi mbalimbali ya Yemen, Sudan na Pakistan katika maeneo ya mpakani, sasa imeongeza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vijiji vya Yemen katika wilaya za Al-Dhahir, Sahar, Razih, Shada, Munabbih na Qatabir.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, lengo la mashambulizi hayo ni kuwalazimisha wakazi kuondoka katika vijiji vyao, kuwasababisha kuwa wakimbizi wa ndani na kuweka eneo la utenganisho lenye kina cha kilomita 20 ndani ya ardhi ya Yemen.

Hali hiyo inakuja wakati makubaliano ya awali ya mipaka yalikuwa yameweka eneo hilo katika kina cha kilomita tano pekee, ambapo wakazi waliruhusiwa kuchunga mifugo, kukusanya kuni na kufanya shughuli za kilimo.

Akizungumzia suala hilo, chanzo kimoja cha kisiasa kilicho karibu na Serikali ya Yemen kiliiambia Al-Akhbar kwamba kushindwa kwa Saudi Arabia katika medani za Bab al-Mandab, Taiz, Ma'rib na Al-Jawf hakuwezi kufidiwa kwa kuongeza mashambulizi katika maeneo ya mpakani.

Chanzo hicho kilisisitiza kuwa misimamo iliyotolewa na Wayemen wakati wa Mapinduzi ya Septemba 21, 2014, iliyotaka kukomeshwa kwa udhibiti na ukandamizaji wa Saudi Arabia nchini Yemen, bado haijabadilika.

Aidha, kilieleza kuwa Wayemen wanaendelea kupinga majaribio yoyote ya kuchora upya mipaka kwa kuzingatia maslahi na matarajio ya Saudi Arabia, iwe katika Jizan au maeneo ya Najran na Asir.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, hakuna eneo la utenganisho litakaloruhusiwa kuanzishwa katika ukanda wa mpakani kuanzia Midi hadi maeneo ya jangwa yanayounganisha Hadhramaut na Sharurah.

Kiliongeza kuwa Saudi Arabia haina njia nyingine isipokuwa kusitisha mashambulizi ya kijeshi, kuondoa mzingiro wa kiuchumi dhidi ya Yemen, kulipa mishahara ya wafanyakazi, kukomesha uingiliaji wake katika masuala ya ndani ya Yemen na kulipa fidia kwa madhara yaliyosababishwa na vita.

Shambulizi la Anga Laua Watu 10 Katika Nyumba Moja Mkoani Saada

Ndege za kivita za Saudi Arabia ziliripotiwa kufanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya nyumba iliyokuwa ikiishi familia ya watu 33 katika wilaya ya Sahar, mkoani Saada.

Mashambulizi hayo yalisababisha kuuawa shahidi kwa watu 10, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa.

Kufuatia tukio hilo, Vikosi vya Ulinzi vya Yemen vilitangaza kufanya mashambulizi ya kujibu ndani zaidi ya ardhi ya Saudi Arabia na kupanua orodha ya shabaha zake katika maeneo ya Jizan na Najran.

Katika hatua nyingine, vikosi hivyo vilidai kufanikiwa kuilenga ndege ya kivita aina ya Typhoon, iliyotengenezwa nchini Uingereza, kwa kutumia kombora la ardhini kwenda angani lililotengenezwa nchini Yemen.

Vikosi hivyo pia vilichapisha picha za operesheni hiyo na kutangaza kuangusha helikopta ya kijeshi ya Saudi Arabia aina ya Apache wakati ilipokuwa ikikaribia ukanda wa mpakani.

Madai Yanayokinzana Kuhusu Ndege ya Typhoon na Helikopta ya Apache

Brigedia Jenerali Yahya Saree, Msemaji wa Vikosi vya Ulinzi vya Yemen, alithibitisha madai ya vikosi hivyo kwamba mfumo wa ulinzi wa anga wa Yemen ulifanikiwa kuiangusha helikopta ya Apache ya Saudi Arabia karibu na Najran.

Alisema helikopta hiyo ililengwa wakati ilipokuwa ikitekeleza shughuli za kijeshi zenye uhasama katika maeneo ya mpakani.

Kwa mujibu wake, operesheni ya kuizuia na kuiangusha helikopta hiyo ilitekelezwa kwa kutumia silaha iliyofanikiwa kuipiga moja kwa moja, na hivyo kuvuruga mpango wa mashambulizi katika eneo hilo.

Hata hivyo, Turki Al-Maliki, Msemaji wa Muungano wa Kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, alitoa maelezo tofauti kuhusu tukio hilo.

Katika taarifa yake, Al-Maliki alisema kuwa kuanguka kwa helikopta hiyo kulitokana na hitilafu ya kiufundi iliyosababisha vifo vya marubani wawili wa Saudi Arabia.

Kwa upande wao, Vikosi vya Ulinzi vya Yemen vilipinga maelezo hayo na kuchapisha picha kupitia Kituo chao cha Habari za Kijeshi, vikidai kuwa picha hizo zinaonyesha operesheni ya kuizuia na kuiangusha helikopta hiyo kwa kutumia makombora.

Baadhi ya wachambuzi wa kijeshi walieleza kuwa makombora yaliyotumika huenda yalikuwa yameundwa mahsusi kwa ajili ya kuangusha helikopta za Apache na kwamba yalikuwa yameingizwa katika matumizi ya kijeshi hivi karibuni.

Ripoti hiyo pia iligusia kuingizwa katika matumizi kwa makombora mazito ya balistiki yenye vichwa vingi vya kivita.

Uwepo wa Vikosi vya Misri, Ukraine na Pakistan Katika Eneo la Jizan

Kutokana na eneo la Jizan kugeuzwa kuwa kituo cha kukusanyia vikosi, kupanga operesheni za kijeshi na kupeleka wanajeshi zaidi wa kigeni, Vikosi vya Ulinzi vya Yemen vimetangaza kuwa vinafuatilia kwa karibu mienendo ya kijeshi katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vikosi vya Ukraine na Misri ni miongoni mwa vikosi vya hivi karibuni kuwasili Jizan, katika maandalizi yanayodaiwa kulenga kutekeleza mashambulizi dhidi ya Yemen kwa ushiriki wa nchi za Muungano wa Makka na mataifa mengine.

Chanzo kimoja cha kijeshi cha Yemen kiliiambia Al-Akhbar kwamba Yemen itaendelea kuchukulia hatua za Saudi Arabia katika maeneo ya mpakani kwa msingi wa kanuni ya kujibu ongezeko la mashambulizi kwa hatua zinazolingana.

Chanzo hicho kilionya kuwa Yemen itajibu hatua zozote za kijeshi zitakazotekelezwa na vikosi vya Pakistan, ambavyo mamia ya wanajeshi wake wanadaiwa kuwepo katika eneo la Jizan.

Aidha, kilisema kuwa hatua kama hizo zitachukuliwa dhidi ya vikosi vya Misri, ambavyo makumi ya maafisa na wanajeshi wake wanadaiwa kuwasili Jizan hata kabla ya Rais wa Misri, Abdel Fattah el-Sisi, kutangaza kuunga mkono Saudi Arabia katika operesheni zake za kijeshi dhidi ya Yemen.

Yemen Yaonya: Kila Ongezeko la Mashambulizi Litajibiwa

Chanzo hicho cha kijeshi kiliongeza kuwa Vikosi vya Ulinzi vya Yemen vinaendelea kufuatilia mienendo ya timu ya kijeshi ya Ukraine, ambayo inadaiwa kuwasili katika Uwanja wa Ndege wa Jizan siku chache zilizopita kwa kutumia ndege ya kijeshi ya usafirishaji ya Ukraine.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, vikosi vya kigeni vilivyowasili katika eneo hilo vinaweza wakati wowote kuchukuliwa kuwa shabaha halali za kijeshi kwa mtazamo wa vikosi vya Yemen, kwa madai kwamba vimeingia katika eneo hilo kwa ajili ya kutekeleza operesheni za kijeshi dhidi ya nchi hiyo.

Chanzo hicho kilionya kuwa vikosi hivyo vinaweza kushughulikiwa kwa namna ileile ambayo vikosi vya Saudi Arabia vinavyokusanyika ndani ya Yemen na katika maeneo ya upande wa pili wa mpaka vinavyoshughulikiwa.

Kauli hizo zinaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika maeneo ya mpakani kati ya Yemen na Saudi Arabia, huku pande hizo zikiendelea kutoa taarifa zinazokinzana kuhusu mashambulizi, hasara za kijeshi na mienendo ya vikosi vya kigeni.