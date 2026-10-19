Sheikh Mkuu wa Al-Azhar Ataka Kuundwa kwa Kamati ya Haraka ya Usuluhishi ili Kusitisha Vita Katika Ukanda wa Mashariki ya Kati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ahmad Al-Tayyib, Sheikh Mkuu wa Al-Azhar, ametoa ujumbe kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu akizitaka kuimarisha roho ya udugu, kuendeleza uhusiano unaotokana na dini na lugha ya pamoja, na kutegemea busara na mazungumzo ili kukomesha mapigano na vita vinavyoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati.

Al-Tayyib amesisitiza umuhimu wa kusitishwa mara moja na kikamilifu kwa vita, akieleza kuwa migogoro hiyo inamaliza rasilimali na uwezo wa mataifa, huku ikisababisha vifo vya watu wasio na hatia.

Amesema kuwa Umma wa Kiislamu unahitaji umoja, mshikamano na kulinda maisha ya binadamu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Kwa msingi huo, amezitaka nchi za eneo hilo kuelekeza rasilimali na utajiri wao katika uwekezaji na maendeleo badala ya kuvitumia katika vita na migogoro.

Wito wa Kuunda Kamati ya Dharura ya Usuluhishi

Sheikh Mkuu wa Al-Azhar amependekeza kuundwa kwa kamati ya haraka ya upatanishi na kupunguza mivutano, itakayojumuisha wawakilishi kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu, wakichaguliwa miongoni mwa watu wenye hekima, uaminifu na nia ya dhati ya kuleta amani na utulivu.

Kwa mujibu wake, kamati hiyo inapaswa kuanza kazi bila kuchelewa ili kutuliza migogoro inayoendelea, kuleta karibu mitazamo ya pande zinazohusika na kutafuta suluhisho la tofauti zao.

Amesisitiza kuwa juhudi hizo zinapaswa kuzingatia kulinda nguvu na mamlaka ya nchi za Kiarabu, maisha ya wananchi, rasilimali za mataifa na maslahi ya vizazi vijavyo.

Al-Tayyib Aahidi Kuunga Mkono Juhudi za Amani

Katika ujumbe wake, Sheikh Mkuu wa Al-Azhar ametangaza utayari wake wa kutumia uwezo wake wote kuunga mkono juhudi za kamati hiyo itakapoundwa.

Aidha, ameeleza matumaini yake kwamba pande zote zitashirikiana kwa kutumia hekima, kusameheana na kuweka kando tofauti za zamani ili kuzuia umwagaji damu na kulinda maisha ya watu wasio na hatia.

Amesisitiza pia umuhimu wa kutanguliza maslahi ya umma na manufaa ya wananchi kuliko tofauti zinazozikabili nchi za eneo hilo, akitoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za pamoja kwa ajili ya amani, utulivu na ushirikiano.