Gharama Kubwa za Ndoa: Changamoto kwa Familia za Kishia Nchini Afghanistan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– baadhi ya vijana wa Kishia nchini Afghanistan, wakieleza hali ya mgogoro wa kiuchumi, kuongezeka kwa umaskini na ukosefu wa ajira, wameonyesha wasiwasi kuhusu kuenea kwa mila zenye gharama kubwa, hususan kuandaa sherehe za harusi za kifahari. Wametaka familia kuchukua hatua za kupunguza matumizi yasiyo ya lazima katika shughuli za ndoa.

Hadi Morawwij, mwanafunzi wa Kishia mjini Kabul, aliiambia ABNA Jumatatu, Oktoba 19, kwamba sambamba na kuongezeka kwa umaskini na ukosefu wa ajira, baadhi ya mila zisizofaa za kijamii zinaweka mzigo mkubwa wa kifedha kwa vijana na familia.

Alisema:

“Siku hizi tunaona sherehe za harusi zikiandaliwa kwa gharama kubwa na zisizo za lazima. Sehemu kubwa ya matatizo haya inatokana na mila za kifamilia; mila ambazo, bila kuzingatia hali ya kiuchumi ya jamii, zinayasukuma familia kutumia fedha ambazo hawawezi kumudu.”

Morawwij alisisitiza umuhimu wa kutoa elimu na uhamasishaji kupitia vyombo vya habari na wanazuoni wa dini. Alisema ushindani usio na afya katika jamii, ikiwa ni pamoja na kuchagua hoteli za kifahari kwa ajili ya sherehe za harusi na kuweka mahari kubwa, umesababisha vijana wengi kushindwa kuoa au kuanza maisha ya ndoa wakiwa na madeni.

Mwanafunzi huyo wa Kishia, ambaye mwenyewe yuko katika maandalizi ya kuoa, aliongeza kuwa hali mbaya ya kiuchumi, changamoto za masomo, kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali na kuendelea kwa umaskini na ukosefu wa ajira nchini Afghanistan vimemzuia kumuoa msichana anayempenda.

Akizungumzia madhara ya hali hiyo, alisema vijana wengi hulazimika kwenda katika nchi jirani kutafuta fedha za kugharamia ndoa, huku wengine wakiachana na mpango wa kuoa kutokana na kutokuwa na uwezo wa kifedha. Aidha, baadhi ya familia, kutokana na changamoto za kiuchumi, huamua kuandaa harusi za pamoja.

Kwa mujibu wa Morawwij, gharama kubwa za ndoa zimekuwa tatizo lililojificha miongoni mwa familia, na vyombo vya habari pamoja na wanazuoni wa dini wanapaswa kuwa na nafasi muhimu katika kutoa uelewa na kukabiliana na hali hiyo. Alionya kuwa madhara ya kisaikolojia na kijamii yanayosababishwa na shinikizo hili kwa familia hayapaswi kupuuzwa.

Umuhimu wa Kudhibiti Gharama za Sherehe za Harusi na Maombolezo

Wakati huo huo, baadhi ya vijana wengine wa Kishia wameelezea kuwa ushiriki wa taasisi za hisani katika kuandaa harusi za pamoja ni hatua yenye manufaa. Walisema familia nyingi, licha ya kukabiliwa na matatizo ya kifedha, husita kushiriki katika sherehe hizo kutokana na mitazamo ya kijamii na hofu ya kuhukumiwa na watu wengine.

Reza Mousavi, mkazi wa mji wa Mazar-i-Sharif, pia alisisitiza umuhimu wa kudhibiti gharama za shughuli za kifamilia, ikiwa ni pamoja na sherehe za furaha na shughuli za maombolezo. Alisema gharama hizo zimeziingiza familia nyingi katika matatizo ya kiuchumi.

Alisema:

“Katika hali ya sasa, hata familia ambazo hali yake ya kiuchumi ni nzuri kwa kiasi fulani hukumbwa na shinikizo la kugharamia matumizi yasiyo na mantiki wakati wa msiba au kuandaa sherehe za ndoa. Gharama kama vile kuandaa chakula na kununua zawadi, katika hali nyingi, huzidi uwezo wa kifedha wa familia, na baadhi ya mahitaji hayo pia hayalingani na mafundisho ya Kiislamu.”

Mousavi alikosoa kuenea kwa mila zenye gharama kubwa katika sherehe za harusi na mikutano ya kuomboleza (Fatiha), akisema mila hizo zinaweka mzigo wa ziada kwa wananchi wakati ambapo umaskini na ukosefu wa ajira umeongezeka, na familia nyingi hata zinakabiliwa na changamoto za kupata mahitaji muhimu ya chakula.

Raia huyo wa Kishia kutoka Mazar-i-Sharif alibainisha kuwa viongozi wa jamii, wanazuoni na vyombo vya habari vinaweza, kupitia shughuli za kitamaduni na uhamasishaji wa kidini, kuwa na mchango mkubwa katika kurekebisha mila hizo na kupunguza gharama zisizo za lazima.