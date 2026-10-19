Kushuka kwa Mwenyezi Mungu Duniani: Ukweli au Tafsiri Isiyo Sahihi?!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Miongoni mwa tofauti na mijadala iliyokuwepo baina ya makundi na madhehebu mbalimbali ya itikadi tangu nyakati za mwanzo za kuenea na kupanuka kwa Uislamu hadi leo, ni suala la sifa za Mwenyezi Mungu, zikiwemo sifa za dhati Yake na sifa zilizotajwa katika maandiko ya kidini. Hata hivyo, mijadala hii ya kiitikadi imejikita zaidi katika sifa zilizotajwa katika maandiko, na wakati mwingine imesababisha baadhi ya watu kuwahukumu wenzao kuwa makafiri.

Katika kipindi cha ushindi na upanuzi wa Waislamu, taratibu walifahamiana na fikra, itikadi, mila na desturi za jamii zilizoshindwa na zile zilizokuwa jirani nao. Katika baadhi ya hali, mawasiliano hayo yaliwafanya baadhi ya wanafikra Waislamu kuathiriwa na mawazo ya jamii na mataifa hayo.

Kwa kuchunguza kwa makini mitazamo ya baadhi ya makundi ya kidini, tunaweza kubaini kiwango cha athari za falsafa za Kiplatoni Mpya, Uyahudi, Uzoroasta na nyinginezo katika nyanja mbalimbali za elimu ya ulimwengu na dini. Kwa ujumla, katika masuala ya itikadi, na hasa katika suala la sifa za Mwenyezi Mungu, Waislamu wamekuwa wakikabiliwa na tafsiri zisizo sahihi zilizotolewa na baadhi ya wanafikra walioathiriwa na mawazo ya dini nyingine.

Katika mazingira ambayo kulikuwa na mijadala kuhusu sifa zilizotajwa katika maandiko na ambazo Mwenyezi Mungu amejisifu nazo ndani ya Qur’ani, kundi fulani linalojulikana kama Ahlul-Hadith lilichukua maana za moja kwa moja za baadhi ya sifa hizo katika aya za Qur’ani, kama vile: “Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao” na “Na utabaki uso wa Mola wako”, pamoja na riwaya kama “Anashuka kwenda katika mbingu ya chini kabisa” na “Moyo wa muumini uko baina ya vidole viwili vya…”. Kwa msingi huo, waliingia katika mijadala na wengine, jambo lililosababisha kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe na kumhusisha na kuwa na mwili.

Baada ya hapo, wanazuoni wa Ash’ariyya, kwa lengo la kujiepusha na kumhusisha Mwenyezi Mungu na mwili, walitoa mtazamo uliotofautiana kidogo na ule wa kundi hilo. Waliamini kuthibitisha sifa hizo bila kueleza namna zilivyo, wakidhani kuwa kwa kufanya hivyo wangeepuka kumhusisha Mwenyezi Mungu na mwili. Hata hivyo, mtazamo huo uliwaingiza katika aina fulani ya utata wa kimaneno. Wengine, kwa upande wao, walijibu mitazamo hiyo miwili kwa kutumia tafsiri za kiishara zisizo na msingi wa kutosha kuhusu sifa zilizotajwa katika maandiko ya kidini.

Katika mazingira hayo, Maimamu wa Kishia walipaswa kueleza wazi misimamo yao kuhusu masuala haya ili kuwalinda wafuasi wao dhidi ya upotovu wa kiitikadi. Kwa hiyo, katika nyakati zinazofaa na walipokabiliwa na mijadala hiyo, walijibu maswali na shaka zilizokuwa zikiibuliwa kwa hoja zilizo wazi na zenye mantiki.

Kuna riwaya katika kitabu Al-Kafi zinazoonyesha juhudi za Maimamu katika kufafanua suala hili [1]. Imam Ja’far al-Sadiq (as), Imam Musa al-Kadhim (as) na Imam Ali al-Hadi (as), walipokabiliwa na suala la kushuka kwa Mwenyezi Mungu kwenda katika mbingu ya chini kabisa au ardhini, walipinga hoja zilizotolewa kuunga mkono kauli hiyo. Waliwaonya watu dhidi ya kumpa Mwenyezi Mungu mipaka, kumhusisha na upungufu au kumfananisha na viumbe.

Ni muhimu kutambua kwamba riwaya hizi hazitaji kuwa wale wanaoamini kwamba Mwenyezi Mungu ana mwili ni makafiri.

Hata hivyo, swali linalojitokeza ni hili: Riwaya inayozungumzia kushuka kwa Mwenyezi Mungu kwenda katika mbingu ya chini kabisa au ardhini ina msingi gani wa usahihi?

Jibu ni kwamba, kwa kuzingatia hoja za kiakili na za kimaandiko ya kidini, riwaya hiyo haiwezi kukubaliwa kwa maana hiyo ya moja kwa moja.

1. Hoja za kiakili zinazopinga kumhusisha Mwenyezi Mungu na mwili

Kama inavyojulikana, hoja za kiakili zinapinga dhana ya kuwa Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka na Mtukufu, ana mwili. Kushuka kutoka upande wa juu kwenda upande wa chini kunamaanisha kumchukulia Mwenyezi Mungu kuwa na mwili, kumhusisha na upungufu na kudhani kwamba mahali panamzunguka au kumwekea mipaka.

Vilevile, dhana ya kuhamia kutoka sehemu moja kwenda nyingine inamaanisha kumpa Mwenyezi Mungu mipaka na kumhitaji mwenye kumhamisha. Haya ni miongoni mwa sifa za viumbe, na riwaya hiyo yenyewe imegusia kwa namna ya kina suala hili.

2. Qur’ani Tukufu inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Muumba na mwenye kuzunguka kila kitu kwa elimu na uwezo Wake

Qur’ani Tukufu imeeleza wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Muumba na kwamba hakuna kitu katika ulimwengu wa uwezekano wa kuwepo kinachoweza kuwa nje ya ujuzi na mamlaka Yake.

Aya zifuatazo zinathibitisha jambo hilo:

- Mwenyezi Mungu anasema: “Naye yu pamoja nanyi popote mlipo, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda.” [2]

- Pia anasema: “Na hakika Tulimuumba mwanadamu, na Tunajua yanayomnong’oneza nafsi yake, na Sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingo yake.” [3]

- Na anasema: “Naye ndiye Mungu mbinguni na Mungu ardhini, naye ndiye Mwenye hekima, Mjuzi.” [4]

Aya hizi na nyinginezo zinaonyesha kwamba haifai kudhani kuwa Mwenyezi Mungu amekaa katika mahali fulani na kwamba katika hali maalumu huhama kutoka mahali hapo kwenda mahali pengine.

Riwaya ya kushuka kwa Mwenyezi Mungu katika mbingu ya chini kabisa ilitoka wapi?

Je, ni kwa namna gani riwaya inayozungumzia kushuka kwa Mwenyezi Mungu katika mbingu ya chini kabisa imeingia katika vitabu vya hadithi na kuenea miongoni mwa Waislamu wa madhehebu ya Sunni?

Kwa mujibu wa maelezo ya Imam Ali al-Ridha (as), riwaya hiyo imepotoshwa. Maana yake ni kwamba, awali riwaya hiyo ilikuwa ikizungumzia kushuka kwa amri ya Mwenyezi Mungu, lakini baadaye neno “amri” liliondolewa katika riwaya hiyo. [5]

Je, kumwamini Mwenyezi Mungu kuwa na mwili kunamfanya mtu kuwa kafiri?

Kuhusiana na swali lililoulizwa, baadhi ya wanazuoni wa Kishia na Sunni wanaamini kwamba wale wanaotafsiri sifa zilizotajwa katika Qur’ani au riwaya kwa namna inayomfanya Mwenyezi Mungu kuwa na mwili au kumhusisha na upungufu, na ambao wanaelewa na kuamini hivyo kwa makusudi, huhesabiwa kuwa makafiri.

Katika muktadha huu, tunataja kauli za wanazuoni wawili wa Kisunni zinazoonyesha mtazamo huo.

1. Abu Hamid al-Ghazali

Al-Ghazali, alipokuwa akijadili suala la “mkono wa Mwenyezi Mungu”, alisema kwamba mtu yeyote anayemchukulia Mwenyezi Mungu kuwa na mwili ulioundwa kwa viungo ni mwabudu sanamu. Sababu yake ni kwamba kila kitu chenye mwili ni kiumbe, na kukiabudu kiumbe ni ukafiri. [6]

2. Ibn Hazm al-Andalusi

Katika kitabu chake Al-Fasl, Ibn Hazm anasema kwamba mtu anayesema kuwa Mwenyezi Mungu ni mwili miongoni mwa miili, ikiwa ni kwa sababu ya ujinga au tafsiri yake mwenyewe, anaweza kupewa udhuru na ni wajibu kumfundisha.

Hata hivyo, ikiwa hoja kutoka katika Qur’ani na Sunna zitawekwa wazi mbele yake, kisha akazipinga kwa ukaidi na kwa makusudi, basi atakuwa kafiri. [7]

Maimamu wa Kishia waliwachukuliaje Waislamu waliokuwa na mitazamo tofauti ya kiitikadi?

Licha ya kuwepo kwa tafsiri mbalimbali za sifa za Mwenyezi Mungu miongoni mwa Waislamu, Maimamu wa Kishia waliamuru kuishi na Waislamu wengine kwa wema. Walihimiza kushiriki katika shughuli za mazishi yao na kuhudhuria misikiti yao.

Msimamo huo ni ushahidi kwamba Maimamu waliwachukulia watu hao kuwa Waislamu, si makafiri. [8]

Katika kipindi chote cha Uimamu wao, Maimamu wa Kishia waliendelea kurekebisha mitazamo ya kiitikadi ya Waislamu. Hata wale waliokuwa na mwelekeo wa kumhusisha Mwenyezi Mungu na mwili waliwaonya dhidi ya mtazamo huo, wakawafundisha na kuwaongoza.

Vilevile, Marjaa na mafaqihi wa Kishia wameeleza kwa uwazi maana ya ukafiri. Kwa mujibu wa maelezo yao, wale wasiomshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu kingine na wanaoamini utume wa Mtume Wake huhesabiwa kuwa Waislamu. [9]

Marejeo

[1] Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Al-Kafi, juzuu ya 1, uk. 125–126, mlango wa mwendo na kuhama (Bab al-Harakah wa al-Intiqal), Dar al-Kutub al-Islamiyya, chapa ya nne, Tehran, 1365 Hijria Shamsia.

[2] Qur’ani Tukufu, Suratul-Hadid, aya ya 4.

[3] Qur’ani Tukufu, Surah Qaf, aya ya 16.

[4] Qur’ani Tukufu, Surah Az-Zukhruf, aya ya 84.

[5] Al-Saduq, Muhammad ibn Ali, Man La Yahduruhu al-Faqih, juzuu ya 1, uk. 421, Taasisi ya Uchapishaji wa Kiislamu, chapa ya tatu, Qum, 1413 Hijria Qamaria.

[6] Imenukuliwa kutoka kwa Ja’far Subhani, Muhadarat fi al-Ilahiyyat, uk. 133, chapa ya nane, Taasisi ya Imam Sadiq, Qum, 1426 Hijria Qamaria.

[7] Ibn Hazm al-Andalusi, Ali ibn Ahmad, Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal, juzuu ya 2, uk. 269.

[8] Al-Kafi, juzuu ya 2, uk. 635.

[9] Imam Khomeini, Tawdhih al-Masa’il (al-Muhashsha li-l-Imam al-Khomeini), juzuu ya 1, uk. 76, suala la 106, chapa ya nane, Ofisi ya Uchapishaji wa Kiislamu, Qum, 1424 Hijria Qamaria.