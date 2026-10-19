Nasaha Tatu za Imam Ja’far al-Sadiq (as) za Kulinda Dini: Kila Muislamu Ana Wajibu wa Kulinda Imani ya Familia Yake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Muhammad Baqir Tabataba’i Nejad, akizungumza katika mkusanyiko wa usomaji wa Qur’ani wa Fatimiyya uliofanyika katika Haram ya Bibi wa Karama, alirejelea aya ya sita ya Suratut-Tahrim na kusema kuwa Mwenyezi Mungu ametoa maagizo mawili katika aya hiyo.

Alifafanua kuwa agizo la kwanza ni kwa Waislamu na waumini kujali na kulinda wokovu wao wenyewe pamoja na dini yao. Agizo la pili ni kwamba, sambamba na kulinda dini zao, wanapaswa pia kuhakikisha kuwa wanalinda Pepo, wokovu na dini za familia zao.

Nasaha tatu za Imam Ja’far al-Sadiq (as) za kulinda dini

Aliongeza kuwa siku moja mtu fulani alimwendea Imam Ja’far al-Sadiq (as) ili kuwasilisha na kueleza hali ya dini yake. Imam aliikubali dini yake, kisha akampa nasaha tatu ili aweze kuilinda.

Akieleza nasaha ya kwanza, mhubiri huyo alisema kuwa Imam alimsisitizia mtu huyo kumcha Mwenyezi Mungu na kujiepusha na dhambi, kwa sababu maasi humwelekeza mwanadamu kwenye ufisadi, maovu na ukafiri.

Tabataba’i Nejad alisisitiza kuwa nasaha ya pili ya Imam Ja’far al-Sadiq (as) ilikuwa ni kulinda ulimi, huku nasaha ya tatu ikiwa ni kujiepusha na kujiona bora kuliko wengine na kuhusisha neema zote za kiroho na Mwenyezi Mungu.

Alibainisha kuwa ulimi una uzito mdogo, lakini unaweza kusababisha madhara na matatizo mengi. Wakati mwingine, maneno ya mtu yanaweza kuleta migawanyiko na kuleta machafuko katika jamii au hata katika mji mzima. Kwa hiyo, kwa mujibu wa riwaya, imani ya mtu hulindwa pale anapokuwa mwangalifu katika matumizi ya ulimi wake.

Katika kuendelea kufafanua suala la kujiona bora kuliko wengine, alisema kuwa mtu anayejiona kuwa bora kuliko hata mtu mmoja katika ulimwengu huu yuko katika hatari kubwa ya kiitikadi.

Alitoa mfano wa wachawi wa Firauni, ambao asubuhi walikuwa makafiri na walimpinga Mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini kufikia jioni wakawa mashahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alieleza kuwa, ingawa walianza kwa njia mbaya, mwisho wao ulikuwa mzuri.

Kwa msingi huo, alisisitiza kuwa ikiwa mtu ana ubora, kipawa au neema yoyote, hapaswi kujinasibishia yeye mwenyewe, bali anapaswa kutambua kuwa kila kitu kinatoka kwa Mwenyezi Mungu.