Jihadi Katika Maisha ya Maimamu Maasumu (as) Kwa Mtazamo wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, katika fikra za Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, Ayatullah Sayyid Ali Husayni Khamenei, kazi muhimu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) ilikuwa ni kuwalingania watu kwenye haki na ukweli, pamoja na kufanya jihadi katika njia ya wito huo. Mtume Mtukufu (saww) hakutetereka mbele ya mazingira ya giza na dhuluma ya zama zake.

Akizungumzia maisha ya Maimamu (as), Ayatullah Khamenei amesema kwamba, kwa mujibu wa uchunguzi wa historia ya maisha yao, kipindi cha takribani miaka 250 tangu mwanzo wa Uimamu hadi kuuawa shahidi kwa Imam Hasan al-Askari (as), isipokuwa tofauti ndogo iliyotajwa katika maelezo yake, kilikuwa kipindi kilichojaa mapambano na jihadi.

Aidha, akirejelea kuuawa shahidi kwa Maimamu kumi na mmoja (as), aliuliza: Ni nani ambaye dola yenye nguvu humuua katika uwanja wa vita, gerezani au uhamishoni, isipokuwa mtu anayepambana na ambaye uwepo wake unazuia kufikiwa kwa malengo ya watawala hao?

Maana sahihi ya jihadi katika maisha ya Maimamu

Kwa mujibu wa Ayatullah Khamenei, kuna mitazamo miwili isiyo sahihi kuhusu maana ya jihadi. Mtazamo wa kwanza ni kupanua maana yake kupita kiasi na kusema kwamba kila juhudi ni jihadi. Mtazamo wa pili ni kuipunguza maana yake na kudai kwamba jihadi ni mapambano ya kutumia silaha pekee.

Maana sahihi, kwa maelezo yake, ni kwamba jihadi ni juhudi za kuendeleza lengo fulani zinazoambatana na kukabiliana na adui. Adui huyo anaweza kuwa wa aina yoyote, na mapambano hayo yanaweza kufanyika kwa njia mbalimbali. Kwa ujumla, jihadi ni mapambano dhidi ya nguvu zinazopinga maendeleo na ukamilifu wa mwanadamu, yaani nguvu zinazopinga Uislamu na Qur’ani.

Kwa hiyo, mwanazuoni anayefanya utafiti kuhusu jambo la kisayansi kama kemia, fizikia au hisabati, hata kama utafiti wake unawanufaisha watu, haimaanishi moja kwa moja kwamba anafanya jihadi. Hii ni kwa sababu juhudi yake haijahusishwa na kukabiliana na adui.

Lakini ikiwa mwandishi au mtafiti anachunguza na kupinga fikra ambayo adui anaieneza kwa lengo la kuitumia vibaya, basi kazi yake inaweza kuwa jihadi ya kiakili.

Mfano wa mapambano ya kiakili dhidi ya dhuluma

Miongoni mwa mifano iliyotolewa ni fikra ya jabariyya—imani kwamba kila jambo hutokea kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu bila hiari ya mwanadamu, na kwamba mwanadamu hana uwezo wa kuchagua au kubadilisha hali yake.

Kwa mujibu wa makala hiyo, Muawiya bin Abi Sufyan alieneza fikra hii miongoni mwa watu, na baadaye Abdulmalik bin Marwan aliitumia katika mazingira ya utawala wa Bani Umayya. Lengo lilikuwa kuwafanya watu waamini kwamba kupambana na watawala dhalimu hakuna faida, kwa sababu kila kitu kinatokea kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu na hakuna kinachoweza kubadilika kwa juhudi za mwanadamu.

Watu wanapokubali mtazamo huo, watawala dhalimu wanaweza kuendelea kutawala bila upinzani.

Katika mazingira kama hayo, jukumu la mwanazuoni mtafiti ni kufanya jihadi ya kiakili kwa kutumia kalamu na hoja, ili kuthibitisha kwamba fikra hiyo si sahihi. Ingawa watafiti wote wawili wanaweza kuwa wanaandika, kazi ya mmoja inaweza kuwa utafiti wa kawaida, huku ya mwingine ikiwa jihadi kwa sababu inalenga kupambana na dhuluma na mfumo wa utawala dhalimu.

Je, kujenga hospitali, kuswali na kutoa sadaka ni jihadi?

Kwa mujibu wa mtazamo huu, mtu anayejenga hospitali au shule anafanya tendo la hisani, lakini tendo hilo halihesabiwi moja kwa moja kuwa jihadi ikiwa halina kipengele cha kukabiliana na adui. Vivyo hivyo, swala ni ibada yenye thawabu kubwa, lakini si kila swala huwa jihadi; hilo hutegemea mazingira na namna tendo hilo linavyohusiana na mapambano dhidi ya adui.

Hata hivyo, kutoa fedha kunaweza kuwa jihadi ikiwa fedha hizo zinatumika katika mapambano dhidi ya dhuluma.

Kwa mfano, ikiwa Imam Ja’far al-Sadiq (as) alihitaji fedha ili kupambana na Abdulmalik, mtu anayempa fedha hizo kwa ajili ya lengo hilo anakuwa ameshiriki katika jihadi.

Mfano mwingine ni Zayd bin Ali bin al-Husayn (as), ambaye alihitaji fedha alipokuwa akijiandaa kwenda Kufa kufanya uasi dhidi ya utawala dhalimu. Mwanamke mmoja wa tabaka la kati alimpa dinari moja ya dhahabu na kumwambia aitumie kwa mahitaji yake. Kwa mujibu wa maelezo haya, mchango huo ulikuwa jihadi kwa sababu uliunga mkono mapambano hayo.

Kinyume chake, maelfu ya dinari zilizotolewa kwa ajili ya kuwalisha maskini wa Sham au Madina zilikuwa sadaka na hisani, lakini si lazima zihesabiwe kuwa jihadi. Hivyo, hata dinari moja inaweza kuwa jihadi ikiwa inatumika katika mapambano dhidi ya adui.

Ayatullah Khamenei pia alieleza kwamba mali aliyoitoa Bibi Khadija (sa) ilikuwa sehemu ya mapambano, na kwa sababu hiyo inaweza kuhesabiwa kuwa jihadi.

Jihadi kupitia mashairi na maneno

Ayatullah Khamenei alieleza pia kwamba si kila shairi linalosomwa kwa kumsifu Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) huhesabiwa kuwa jihadi. Hata hivyo, baadhi ya washairi walitumia mashairi yao kama njia ya kupambana na watawala dhalimu.

Mfano ni mshairi Kumayt, ambaye alisoma kaswida mbele ya Imam Ja’far al-Sadiq (as). Mashairi yake yalikuwa na ujumbe uliokabiliana na sera za watawala wa Bani Umayya. Kadhalika, mashairi ya Dibil yalihesabiwa kuwa jihadi kwa sababu ya nafasi yake katika mapambano hayo.

Kwa upande mwingine, watawala kama Abdulmalik hawakuwa na tatizo na washairi waliowasifu Mtume (saww) au kuzungumzia kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Walichopinga ni mashairi yaliyowatetea Ahlul-Bayt (as), hususan Imam Ali bin al-Husayn al-Sajjad (as), kwa sababu mashairi hayo yalikuwa yanapinga utawala wao.

Kwa hiyo, mashairi ya Kumayt yalihesabiwa kuwa jihadi kwa sababu yalikuwa na ujumbe wa kupambana na Hisham bin Abdulmalik na mfumo wa utawala wa Bani Umayya.

Kwa mujibu wa maelezo hayo, Imam Ja’far al-Sadiq (as) alikusanya maelfu ya dinari kutoka kwa watu mbalimbali, wakiwemo wajane, vijana maskini, wazee na watu wa Bani Hashim, kisha akampa Kumayt ili kumsaidia katika kazi yake.

Hii inaonyesha kwamba jihadi inaweza kufanyika kwa njia mbalimbali. Wakati mwingine kuswali, kutoa sadaka, kuandika, kusoma mashairi au hata kutembea kunaweza kuwa jihadi; na wakati mwingine matendo hayo hayo hayawezi kuitwa jihadi. Uamuzi hutegemea mazingira ya wakati na mahali, pamoja na uhusiano wa tendo husika na mapambano dhidi ya adui.

Hitimisho

Kwa mujibu wa mtazamo wa Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Maimamu wote Maasumu (as) walikuwa wakifanya jihadi, mradi tu maana sahihi ya jihadi ieleweke.

Kuita kila juhudi kuwa jihadi ni kupanua maana yake kupita kiasi, huku kuifasiri jihadi kama mapambano ya kutumia silaha pekee ni kuipunguza maana yake.

Maana sahihi ni kwamba kila kazi au juhudi inayolenga kukabiliana na adui wa Uislamu na Qur’ani inaweza kuwa jihadi, iwe ni ya kijeshi, kielimu au kifedha.