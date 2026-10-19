Taliban Yalalamikia Kupungua kwa Misaada ya Kimataifa, Lakini Haioni Sehemu Yake Katika Mgogoro wa Kibinadamu Nchini Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Shahabuddin Delawar, Rais wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Afghanistan, Jumapili, tarehe 26 Mehr, katika hafla ya kuanza kwa wiki maalumu ya kuchangisha misaada kwa ajili ya taasisi hiyo, alikosoa kupungua kwa msaada wa kimataifa. Alidai kuwa kutotambuliwa kwa serikali ya Taliban na kuwekwa kwa baadhi ya viongozi wa kundi hilo katika orodha ya vikwazo ni miongoni mwa sababu kuu zinazozuia misaada ya kigeni kuifikia Afghanistan.

Akizikosoa nchi zinazojitangaza kuwa watetezi wa haki za binadamu, Delawar alisema kuwa nchi hizo, kwa upande mmoja, zinahubiri ulinzi wa haki za binadamu, lakini kwa upande mwingine, kwa kutotambua serikali ya Taliban, zinazuia misaada inayohitajika na wananchi wa Afghanistan.

Delawar alieleza hali ya utoaji wa misaada kwa namna ambayo, kwa mujibu wake, wananchi wa Afghanistan hawapati msaada wa kutosha wa kuendesha maisha yao, wala hawawezi kukidhi mahitaji yao ya msingi bila kutegemea misaada ya nje.

Rais huyo wa Jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Afghanistan pia alisisitiza umuhimu wa kutegemea zaidi uwezo na rasilimali za ndani ili kukidhi mahitaji ya wananchi.

Hata hivyo, jambo lililopuuzwa katika matamshi ya kiongozi huyo wa Taliban ni nafasi ya sera zenye vikwazo za kundi hilo katika kuzidisha mgogoro wa kibinadamu na kuweka vikwazo kwa shughuli za mashirika ya misaada.

Tangu kurejea kwake madarakani mwezi Agosti 2021, Taliban imeweka vizuizi vikubwa kwa wanawake kufanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za kimataifa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, vizuizi hivyo vimeathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa mashirika ya misaada kuwafikia wanawake, watoto na familia zilizo katika mazingira magumu.

Vizuizi hivyo viliongezeka zaidi kuanzia Septemba 2025, baada ya wanawake Waafghanistan kuzuiwa kuingia katika ofisi za Umoja wa Mataifa.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwezi Septemba mwaka huu, sambamba na kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza kutekelezwa kwa marufuku hiyo, alisisitiza tena kuwa kuwazuia wafanyakazi wanawake kufanya kazi kunadhoofisha uwezo wa Umoja wa Mataifa wa kutoa msaada muhimu kwa wananchi wa Afghanistan.

Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa ushiriki wa wanawake katika shughuli za misaada ni muhimu sana, hasa katika kuwafikia wanawake na wasichana wanaohitaji msaada. Kuwazuia wanawake kushiriki katika kazi hizo kunaathiri moja kwa moja ubora na wigo wa huduma za kibinadamu.

Kwa upande mwingine, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu (OCHA), katika ripoti zake, imerekodi matukio mbalimbali ya kuingilia shughuli za mashirika ya misaada kwa upande wa viongozi wa Taliban, kuweka vizuizi kwa wafanyakazi kufika katika maeneo yenye uhitaji na kuvuruga utekelezaji wa mipango ya kibinadamu.

Katika mazingira hayo, kuhusisha kupungua kwa misaada ya kimataifa na misimamo ya kisiasa ya nchi za kigeni pekee kunatoa picha isiyokamilika ya sababu za mgogoro wa kibinadamu nchini Afghanistan.

Swali linalojitokeza ni hili: Taliban inatarajiaje jumuiya ya kimataifa kuongeza misaada, wakati maamuzi yake yenyewe yanazuia shughuli za taasisi zinazohusika na kuwafikishia wananchi misaada hiyo?

Kuongezeka kwa idadi ya wahamiaji wanaorejea Afghanistan

Katika mkutano huo huo, Abdul Salam Hanafi, Naibu Waziri Mkuu wa Taliban anayeshughulikia masuala ya kiutawala, akizungumzia ongezeko la wahamiaji wanaorejea Afghanistan, alitoa wito wa kuongezwa kwa msaada kwa Jumuiya ya Hilali Nyekundu.

Alidai kuwa takribani wananchi 1,000 wa Afghanistan wanafukuzwa kutoka nchi mbalimbali kila siku, na kwamba idadi ya wahamiaji waliorejea nchini humo katika miaka ya hivi karibuni imezidi milioni nane.

Matamshi hayo yametolewa wakati ambapo kurejea kwa idadi kubwa ya wahamiaji kutoka Iran na Pakistan kumeongeza shinikizo kwa huduma za umma, soko la ajira, huduma za afya na rasilimali chache za kiuchumi za Afghanistan.

Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi (UNHCR) na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji (IOM), kuanzia mwanzo wa mwaka 2026 hadi tarehe 3 Oktoba, takribani wananchi milioni 1.3 wa Afghanistan walikuwa wamerejea nchini humo, ambapo zaidi ya 560,000 walikuwa wamefukuzwa.

Wakati huohuo, Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Masuala ya Kibinadamu imetangaza kuwa mwaka 2026, takribani watu milioni 21.9, sawa na asilimia 45 ya wakazi wa Afghanistan, wanahitaji msaada wa kibinadamu.

Taasisi hiyo iliomba takribani dola bilioni 1.71 za Marekani kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kibinadamu nchini humo katika mwaka huu. Hata hivyo, kufikia mwanzoni mwa Oktoba, ni takribani asilimia 30 tu ya fedha zilizohitajika zilizokuwa zimepatikana.

Ingawa kupungua kwa bajeti za nchi zinazotoa misaada, migogoro ya kimataifa na uhaba wa rasilimali za kifedha duniani ni miongoni mwa sababu muhimu za kupungua kwa misaada kwa Afghanistan, taasisi za kimataifa zimesisitiza mara kadhaa kuwa sera za Taliban nazo zimekuwa kikwazo kikubwa katika utoaji wa huduma za kibinadamu.

Licha ya serikali ya Taliban kutotambuliwa na nchi nyingi duniani, misaada ya kibinadamu bado inapelekwa Afghanistan kupitia Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada. Hali hii inaonyesha kuwa kutotambuliwa kisiasa kwa serikali hakumaanishi moja kwa moja kusitishwa kwa misaada kwa wananchi.

Kwa hiyo, malalamiko ya viongozi wa Taliban kuhusu kupungua kwa misaada ya kimataifa, bila kutaja madhara ya sera zao za ndani, hayawezi kutoa maelezo kamili kuhusu hali ngumu inayowakabili mamilioni ya wananchi wa Afghanistan.

Wakati Taliban ikiendelea kuwanyima wanawake fursa za kushiriki katika sekta muhimu za elimu, uchumi na shughuli za misaada, matarajio ya kupata msaada zaidi wa kimataifa bila kurekebisha sera hizo zenye vikwazo yanakabiliwa na mkanganyiko ulio wazi.

Bila shaka, mgogoro wa kibinadamu nchini Afghanistan ni jukumu la pamoja linalohusu jumuiya ya kimataifa na watawala wa nchi hiyo. Hata hivyo, viongozi wa Taliban hawawezi kulalamikia kupungua kwa misaada huku wakipuuza nafasi ya maamuzi yao katika kufanya utoaji wa misaada kuwa mgumu zaidi.

Wananchi wa Afghanistan, zaidi ya kusikiliza malalamiko ya kisiasa ya viongozi wa Taliban, wanahitaji kuondolewa kwa vikwazo vinavyofanya hata kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu kwa familia zenye uhitaji kuwa jambo gumu.