Kikao Maalumu cha Wasichana “Kujifunza Kutoka kwa Mama” Kufanyika Kabla ya Siku za Kwanza za Fatimiyya

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, kuelekea kuwadia kwa siku za Fatimiyya na katika kuomboleza msiba wa Bibi ambaye mwenendo wake wa maisha ni mwanga unaoongoza njia yetu sote, kuna baadhi ya mafundisho ya maisha ambayo tunapaswa kujifunza kutoka kwa mama. Mafundisho hayo yanahusu sanaa ya kuonyesha upendo na kujenga mahusiano, kusimamia mambo ya nyumbani kwa busara, pamoja na kushiriki katika jamii kwa ufahamu na uangalifu.

Na hakuna mama anayestahili zaidi kuwa mfano wa kuigwa katika mafundisho hayo kuliko Hazrat Fatima al-Zahra (sa), ambaye mwenendo wake wa maisha una mafundisho mengi kwa wasichana.

Wiki hii, katika kikao cha Mishkat al-Karima, wasichana watakutana ili kujifunza kutoka kwa mama na kupata mafunzo zaidi kuhusu mwenendo wake na namna bora ya kuendesha maisha.

Programu hiyo itafanyika Jumatano, tarehe 21 Oktoba, saa 15:45, katika ukumbi wa Hazrat Fatima al-Zahra (sa), ndani ya Haram Takatifu ya Bibi Fatima al-Ma’suma (sa), mjini Qom, Iran. Kikao hicho kimeandaliwa mahsusi kwa wasichana wenye umri wa miaka 18 hadi 25.

Wasichana wote wanaopendezwa wamealikwa kushiriki katika mkusanyiko huu maalumu ili kujifunza mafundisho na mwenendo wa maisha ya Bibi Fatima al-Zahra (sa).