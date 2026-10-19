Tanzania: Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (sa) Yaendesha Mafunzo ya Kuimarisha Akili na Hamasa ya Masomo ya Dini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (sa), iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, imeendesha mfululizo wa mafunzo maalumu yenye lengo la kuwasaidia wanafunzi kuimarisha uwezo wa akili, kuongeza umakini na kuendeleza ari katika masomo ya dini.

Mafunzo hayo yalifanyika Jumatatu, tarehe 19 Oktoba 2026, kwa ushirikiano na Wanawake wa Khoja, yakishirikisha wanafunzi wote wa shule hiyo.

Programu hiyo ililenga kuwapatia wanafunzi mbinu za kuimarisha akili na umakini, pamoja na kuhamasisha ari na juhudi katika safari yao ya kutafuta elimu ya dini.