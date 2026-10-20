Jalali: Tishio jipya la Trump halitavunja utashi wa Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kazem Jalali jioni ya Jumatatu katika tukio maalum la "Dini na Nguvu nchini Iran" katika Taasisi ya Habari za Kisayansi za Sayansi za Jamii za Chuo cha Sayansi cha Urusi huko Moscow alisema: ikiwa tutachora dunia bila lengo, ufafanuzi wa dhana ya nguvu ni kuwa watawala wanafurahia raha za dunia, lakini katika ufafanuzi wetu wa dunia yenye mwanzo na mwisho, hakuna dhana inayoitwa nguvu, bali dhana inayoitwa uwajibikaji.

Akielezea masikitiko yake kwamba watawala wengi duniani wanapuuza asili na maadili katika utawala wao, aliongeza: kuondoa maadili kutoka kwa utawala kunasababisha uhalifu kama shule ya Minab, ambapo wavamizi dhidi ya Iran waliwapiga mabomu wanafunzi wenye umri wa miaka saba hadi kumi na miwili.

Jalali aliendelea: kuondoa maadili katika nguvu kunasababisha baadhi ya nchi kufikia hitimisho kwamba ugaidi ni halali, au kwamba baadhi ya nchi zinasema tunataka kuharibu ustaarabu wa nchi nyingine.

Diplomasia huyu wa Iran alisema: kuondoa maadili katika nguvu na siasa kunasababisha kupiga mabomu juu ya wasio na hatia na waliokandamizwa wa Gaza na kuua zaidi ya watu 80,000 kwa njia hii.

Alisisitiza: hali hizi katika dunia ya leo zinaonyesha kwamba dunia inahitaji kurudi kwa asili na maadili; dini ndiyo inayotuita kwa maadili, na nguvu ndiyo inayopaswa kudhibitiwa kwa maadili.

Jalali alisema: uhalifu wa leo duniani ni matokeo ya nguvu isiyo na maudhui ya maadili, na kwa hiyo, tunapaswa kurudi kwa maadili, dini za Ibrahimu na mila za kimungu.

Aliendelea kuchunguza mwendo wa "Dini na Nguvu nchini Iran" katika vituo vinne vya kihistoria: kabla ya Uislamu, "Safavidi: kituo cha mwanzilishi wa utaifishaji wa Shia", baada ya Safavidi, na hatimaye, ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na "kurudi kwa dini katika kitovu cha nguvu na kituo cha ustaarabu", na alisisitiza: mapitio ya historia yanaonyesha kwamba dini daima imekuwa jambo muhimu kwa watu wa Iran.