Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Taasisi ya Usimamizi wa Njia za Maji za Ghuba ya Uajemi, kwa kuchapisha ujumbe, ilielezea hali ya orodha ya kutokubaliana kwa meli na kusisitiza: hadi sasa meli 122 zimeongezwa kwenye orodha ya kutokubaliana ya Usimamizi wa Njia za Maji za Ghuba ya Uajemi.

Kwa mujibu wa Taasisi ya Usimamizi wa Njia za Maji za Ghuba ya Uajemi, meli zaidi ya 40 zilizovunja sheria zilishughulikiwa. Pia meli 19 zinajadiliana kuhusu kuzuia kuwekwa kwenye orodha au kuondolewa kutoka humo.

Taasisi ya Usimamizi wa Njia za Maji za Ghuba ya Uajemi iliongeza: meli 2 zimekubali kuondolewa kwenye orodha kwa kutekeleza majukumu. Takriban meli 30 baada ya kupokea onyo, ikiwa hazitajibu, zitaongezwa kwenye orodha.

Katika ujumbe huu imesisitizwa: Usimamizi wa Njia za Maji za Ghuba ya Uajemi, ikiwa meli zitafuatilia kwa hiari ukiukaji wao, itatoa misaada kwa ajili ya kuondolewa kwenye orodha.