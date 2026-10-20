Barua ya Iran kwa Baraza la Usalama kufuatia vitisho vya jeuri vya Trump na utawala wa Israeli

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, "Gholamhossein Darzi" balozi na msimamizi wa masuala ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika barua kwa António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama aliandika: vitisho hivi visivyokoma katika mfumo wa vita vya uvamizi vya Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 13 Juni 2025 na 28 Februari 2026, pamoja na mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia na miundombinu muhimu ya Iran, yanaleta hatari kubwa ya ukiukaji zaidi wa sheria za kimataifa wenye matokeo mabaya ya kibinadamu na kwa amani ya kimataifa kwa eneo na usalama.

Diplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alionya kwamba jukumu la mashambulizi haya linaangukia Marekani na utawala wa Israeli na mtu yeyote mwingine anayeunga mkono moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vitendo vyao vya uvamizi na ugaidi wa kiserikali.