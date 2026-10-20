Vituo vya akili bandia na teknolojia mpya za Marekani ni shabaha ya Iran katika vita vijavyo

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Alauddin Borujerdi, mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu (Bunge), katika mahojiano na kipindi cha mtandao "Mokhtasat," akielekeza umuhimu wa Iran kuondoka katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT), alisema: NPT haikuundwa na Jamhuri ya Kiislamu, na Iran kabla ya mapinduzi pia ilikuwa mwanachama wa NPT, na baada ya mapinduzi ilithibitishwa na Bunge. Uanachama wetu unamaanisha kwamba tumejitolea kutotengeneza bomu la nyuklia.

Aliongeza: kwa kuzingatia kwamba kuondoka katika NPT kunamaanisha "kutokuwepo kwa wajibu wa kutotengeneza bomu la nyuklia," ikiwa nchi yoyote inataka kuondoka katika mkataba huu, uamuzi huu kwa hakika utaleta athari kubwa za kisiasa. Unapotoa wajibu wa kutotengeneza bomu la atomiki, inamaanisha kwamba unaingia katika awamu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kuondoka katika NPT ni kigezo ambacho kwa hakika tunapaswa kutumia katika mazungumzo yetu.

Mwakilishi wa wananchi wa Larestan, Khonj, Gerash, Evaz na Juyom katika suala hili aliongeza: kuondoka katika NPT kutaweka nchi zetu za urafiki katika hali ngumu katika kushirikiana na nchi yetu. Nchi hizi sasa zinatutetea kwa nguvu kwa sababu Iran imejitolea kukubali kanuni za Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na kwa hiyo ni dhidi ya kutengeneza bomu la nyuklia; lakini unapoingia katika hali ya kutokuwa na wajibu, wao (nchi za urafiki na Iran) hawatakuwa na neno la kujitetea.

Borujerdi aliongeza: kwa hiyo athari za jambo hili ni kubwa, lakini uamuzi huu ikiwa utachukuliwa siku moja, unapaswa kuchukuliwa pamoja na mahitaji yake, na kwa kawaida mahali pa kuamua mambo haya ni Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa.

Borujerdi katika sehemu nyingine ya mahojiano haya kuhusu maelezo ya jibu la Marekani kwa masharti saba ya Iran alisema: kwa kadri ninavyojua, wamekubali masharti yetu lakini wameongeza masharti yao wenyewe. Sina habari sahihi lakini nadhani masharti ya Wamarekani kwa hakika yanahusu suala la nyuklia na kuwasilisha au kupunguza vifaa vya nyuklia vyenye urutubishaji wa asilimia 60.

Mwakilishi wa wananchi wa Larestan, Khonj, Gerash, Evaz na Juyom aliongeza: Wamarekani hawana njia nyingine isipokuwa kukubali masharti ya Iran kwa sababu wamefafanua maslahi yao katika nchi za Kiarabu za ufukwe wa Ghuba ya Uajemi, na sisi kwa hakika hatutaruhusu Marekani kuwa na uwepo wake wa zamani katika kanda.

Borujerdi akielekeza vitisho vya hivi karibuni vya Trump vya shambulio la kijeshi dhidi ya Iran alisema: moja ya mihimili muhimu ya maslahi ya Wamarekani katika kanda yetu ni uwekezaji katika teknolojia mpya na akili bandia, na maslahi na vituo hivi vyote viko chini ya ufuatiliaji wetu, na katika vita vinavyowezekana vijavyo, kwa hakika tutapiga vituo hivi; wakati huo Wamarekani wataelewa nani ni mshindwa na nani ni mshindi.