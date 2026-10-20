Waziri wa Israeli: zaidi ya nusu ya Gaza na sehemu za Lebanon zinapaswa kukaliwa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Al-Mayadeen, Bezalel Smotrich waziri wa fedha wa utawala wa Kizayuni alidai kwamba utawala huu unapaswa kukalia asilimia 60 ya ardhi ya Gaza na kuitangaza kuwa sehemu ya ardhi zilizokaliwa.

Aliongeza: kuhusu Lebanon pia ni hivyo. Sehemu za ardhi ya nchi hii hadi mistari ya kukaa vikosi vyetu zinapaswa kuunganishwa na ardhi zilizo chini ya udhibiti wetu.

Waziri huyu wa utawala wa Kizayuni awali pia alitaka kuanza vita vikubwa dhidi ya Ukingo wa Magharibi na kusema kwamba mfano wa Gaza unapaswa kurudiwa katika eneo hili pia.

Aliripoti kuendelea kwa upanuzi wa makazi ya Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi na kutangaza kwamba mamia ya vitengo vipya vya makazi vitajengwa katika eneo hili.