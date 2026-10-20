Ufichuzi wa misaada ya Israeli kwa Saudi Arabia katika vita dhidi ya Yemen

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Israel Hayom liliripoti kwamba siku nane kabla ya uchaguzi katika utawala wa Kizayuni, waziri wa vita wa Marekani atakutana kwa siri na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huu, katika ardhi zilizokaliwa.

Katika ripoti hii imesemwa: nyuma ya pazia mahusiano ya usalama kati ya Tel Aviv, Saudi Arabia na nchi za Kiarabu za eneo la Ghuba yanaimarika. Israeli inatoa msaada wa kijasusi kwa Saudi Arabia katika vita na Wayemeni.

Israel Hayom iliongeza: misaada ya Tel Aviv kwa Saudi Arabia ni kubwa zaidi kuliko misaada iliyotolewa na upande wowote wa kigeni isipokuwa Marekani.

Awali gazeti la Kiebrania Haaretz liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni kupitia Marekani unatafuta kumshawishi Saudi Arabia kushiriki katika vita dhidi ya Yemen.

Katika ripoti hii ilidaiwa kwamba Mohammed bin Salman, mwanamfalme wa Saudi Arabia, hajali msaada wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen kwa sababu jambo hili linaweza kumdhuru katika maoni ya umma ya Saudi Arabia.