Ukweli wa Umoja wa Mataifa kuhusu uvamizi wa utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Al-Mayadeen, Stéphane Dujarric msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alikiri kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limeweka vizuizi katika njia ya shughuli za vikosi vya kulinda amani vya shirika hili kusini mwa Lebanon na linaendelea na uvamizi wake katika nyanja mbalimbali.

Aliongeza: vikosi vya UNIFIL kuanzia Ijumaa hadi Jumapili vilichunguza mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya maeneo ya mashariki na magharibi kusini mwa Lebanon. Pia mashambulizi mazito ya mizinga na mabomu yaliripotiwa.

Dujarric alisema: wanajeshi wa Israeli walifunga barabara ya msafara wa msaada wa vikosi vya Umoja wa Mataifa karibu na eneo la Al-Bayyada na kuzuia uwasilishaji wa msaada unaohitajika kwa vikosi vingine.

Alisema: kuweka vizuizi katika njia mbalimbali kulisababisha kufutwa kwa doria za vikosi vya UNIFIL. Vikosi hivi vinapaswa kuwa na uwezo wa kutekeleza misheni yao kusini mwa Lebanon kwa usalama kamili.