Wazayuni hawana imani na sera za vita za baraza la mawaziri la Netanyahu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na Ma'ariv, matokeo ya uchunguzi wa hivi karibuni uliofanywa katika ardhi zilizokaliwa na kuchapishwa jana yanaonyesha kwamba wengi wa Wazayuni hawana imani na baraza la mawaziri la Netanyahu, kiasi kwamba karibu nusu ya washiriki wa uchunguzi huu walisema kwamba ikiwa baraza la mawaziri la Netanyahu litaamua kuanzisha vita kabla ya uchaguzi wa bunge, litafanya hivyo kwa kuzingatia nia za kisiasa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, ni asilimia 33 tu yao walisema kwamba wanaiamini baraza la mawaziri la Netanyahu na asilimia 20 walisisitiza kwamba jambo hili linategemea mazingira.

Pia matokeo ya uchunguzi huu yalionyesha kwamba chama cha Yesh Atid chini ya uongozi wa Gadi Eisenkot, mpinzani wa Netanyahu, kitapata viti 20. Wakati chama cha Likud chini ya uongozi wa Netanyahu kiko nafasi ya pili na kitapata viti 18.