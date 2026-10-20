Rubio: Iran imepoteza kigezo chake cha shinikizo kwenye Mlango wa Hormuz!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuliwa na shirika la habari la Al Jazeera, Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani leo Jumatatu katika matamshi ya propaganda, na hata hivyo kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Congress wa nchi hii, alidai ndoto zake za matumaini dhidi ya Iran kwa kusema: Iran imepoteza kigezo chake cha shinikizo kwenye Mlango wa Hormuz ambao kila siku takriban mapipa milioni 14 ya mafuta yanapita!

Waziri wa mambo ya nje wa Marekani bila kutaja tabia ya amani ya programu ya nyuklia ya Tehran alidai: Rais Trump hakumruhusu Iran kupata silaha za nyuklia na kuificha nyuma ya pazia la maelfu ya makombora na ndege zisizo na rubani!