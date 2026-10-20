Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kituo cha "NBC 6" kiliripoti kwamba jaji huko kusini mwa Florida nchini Marekani alitoa hati ya kukamatwa kwa "Raúl Castro" rais wa zamani wa Cuba kwa kisingizio cha uongo cha kuhusika katika kuangusha ndege 2 mwaka 1996.

Hati hii imesainiwa na "Ariana Fajardo Orshan", jaji mkuu wa mahakama ya wilaya ya kumi na moja ya Florida.

"James Uthmeier", mwanasheria mkuu wa Florida, asubuhi ya leo Jumatatu katika mkutano na waandishi wa habari katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Florida alidai kwamba Castro anashtakiwa kwa "kula njama kufanya mauaji ya kukusudia ya daraja la kwanza".

Katika hati hii ya mashtaka, Castro na watu wengine 5 wakiwemo Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas na Luis Raúl González-Pardo Rodríguez walikabiliwa na mashtaka mengi ya uongo: mashtaka 4 ya mauaji, mashtaka 2 ya uharibifu wa ndege, na kula njama ya kuua raia wa Marekani!

Ikumbukwe kwamba Marekani kwa miaka mingi kwa kuingilia masuala ya ndani ya Cuba na kuweka vikwazo dhidi ya Havana inajaribu kulazimisha watu wa nchi hii kufuata sera zake za ukoloni.