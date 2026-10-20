Yemen Yatekeleza Mashambulizi Sita ya Kijeshi Dhidi ya Kampuni ya Aramco,Kisima cha Mafuta cha Shaybah, Viwanja vya Ndege na Kambi za Kijeshi za Saudi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Yemen limetangaza leo Jumatatu kuwa limetekeleza operesheni sita kubwa za kijeshi kwa kutumia idadi kubwa ya makombora ya balistiki, makombora ya cruise na ndege zisizo na rubani (droni), likilenga maeneo muhimu ya mafuta na vituo vya kijeshi nchini Saudi Arabia. Jeshi hilo limedai kuwa mashambulizi yote yamefanikiwa kufikia malengo yaliyokusudiwa.

Katika taarifa yake rasmi, Jeshi la Yemen limeeleza kuwa operesheni ya kwanza ililenga vituo vya Kampuni ya Mafuta ya Aramco katika mji wa Yanbu, ambapo mashambulizi yalitekelezwa kwa awamu mbili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalisababisha kuzuka kwa moto mkubwa katika maeneo yaliyolengwa.

Operesheni ya pili ililenga kituo cha mafuta cha Shaybah, ambapo Jeshi la Yemen limedai kuwa makombora yake yalipiga moja kwa moja malengo yaliyokusudiwa.

Aidha, operesheni ya tatu ililenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid uliopo Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia. Jeshi hilo limeeleza kuwa mashambulizi dhidi ya uwanja huo yalitekelezwa kwa awamu tatu.

Kwa upande mwingine, operesheni ya nne ililenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abha, mifumo ya rada ya Saudi Arabia iliyopo katika milima ya Al-Hasn na Al-Rahmah, pamoja na Kambi ya Jeshi la Anga ya Khamis Mushait.

Kwa mujibu wa Jeshi la Yemen, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa awamu tatu na kusababisha kusimama kwa shughuli za ndege katika Uwanja wa Ndege wa Abha, pamoja na uharibifu katika kambi ya kijeshi ya anga iliyolengwa.

Katika operesheni ya tano, Jeshi la Yemen limetangaza kushambulia kambi ya kikosi maalumu cha operesheni za kijeshi za majini cha Saudi Arabia. Jeshi hilo limedai kuwa shambulizi hilo limesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Saudi Arabia.

Vilevile, operesheni ya sita ililenga mfumo wa rada wa Saudi Arabia uliopo katika eneo la Bir Askar, ambapo Jeshi la Yemen limedai kuwa mfumo huo umeharibiwa kabisa.

Jeshi la Yemen limeeleza kuwa mashambulizi hayo yametekelezwa kama hatua ya kujibu mashambulizi ya kijeshi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen, likidai kuwa Saudi Arabia imetekeleza zaidi ya mashambulizi 200 katika kipindi cha saa 48 zilizopita.

Katika taarifa hiyo, Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa litaendelea kutekeleza operesheni za kijeshi ndani ya ardhi ya Saudi Arabia, pamoja na kushambulia maeneo na mikusanyiko ya vikosi vinavyohusishwa na Saudi Arabia, hadi pale mashambulizi dhidi ya Yemen yatakaposimamishwa na mzingiro dhidi ya nchi hiyo kuondolewa.

Aidha, jeshi hilo limesisitiza kuendelea kutumia mkakati wa kujibu mzingiro kwa mzingiro na mashambulizi makali kwa mashambulizi makali zaidi, huku likionya kuhusu uwezekano wa kupanua wigo wa operesheni zake za kijeshi na kuongeza nguvu ya mashambulizi katika siku zijazo.

Wakati huohuo, mapigano makali yanaendelea kati ya Jeshi la Yemen na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia katika maeneo mbalimbali ya Yemen. Katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita, pande hizo zimekuwa zikikabiliana katika mapigano makubwa kwenye maeneo kadhaa ya nchi hiyo.

Mapigano hayo yameingia katika hatua mpya ya kuongezeka kwa mvutano tangu Jumapili, baada ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia kutangaza kuwa vimeanzisha mashambulizi ya kujibu dhidi ya vikosi vya Sana'a, kwa lengo la kurejesha maeneo ambayo vikosi hivyo vilikuwa vimeyadhibiti hivi karibuni.

Hali hiyo inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi nchini Yemen na uwezekano wa kupanuka kwa mapigano kati ya pande zinazohusika katika mzozo huo.