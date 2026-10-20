Wapalestina Wanne Wauawa Leo Jumatatu katika Mashambulizi ya Israel Gaza na Khan Younis

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwandishi wa habari wa mtandao wa Erem News katika Ukanda wa Gaza ameripoti kuuawa kwa vijana wawili kufuatia shambulizi la Israel lililolenga eneo la Khan Younis, kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Vijana hao wawili walikuwa wakijishughulisha na ukusanyaji wa vyuma kutoka katika nyumba iliyoharibiwa ili viweze kutumika tena, kabla ya kombora la Israel kuwapiga na kusababisha vifo vyao.

Katika tukio jingine, Mpalestina mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulizi la Israel lililotokea karibu na uwanja wa Al-Yarmouk, katikati ya mji wa Gaza.

Aidha, Mpalestina mwingine ameuawa na watu wengine watano kujeruhiwa katika shambulizi la Israel lililolenga eneo la Sheikh Radwan, kaskazini-magharibi mwa mji wa Gaza.

Kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa katika ripoti hiyo, idadi ya Wapalestina walioathiriwa na mashambulizi ya kijeshi ya Israel tangu kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba uliopita imeongezeka na kufikia watu 1,530.

Wakati huohuo, vikosi vya Israel vimetekeleza operesheni za kubomoa majengo leo Jumatatu katika maeneo ya mashariki mwa mji wa Gaza na mashariki mwa Khan Younis, kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Matukio haya yanaendelea kuibua wasiwasi kuhusu hali ya usalama na mateso ya raia wa Palestina katika Ukanda wa Gaza, licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa awali.