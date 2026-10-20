Ripoti ya Picha: Wanandoa 25 wa Vijana wa Kishia Wafungiwa Ndoa Kabul kwa Ufadhili wa Ofisi ya Ayatullah Modarresi +Picha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sherehe ya kufungisha ndoa za wanandoa 25 wa vijana wa Kishia imefanyika katika mji wa Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, kwa msaada wa wafadhili wa ndani na nje ya nchi hiyo, pamoja na ufadhili wa Ofisi ya Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Modarresi.

Mpango huu wa hisani unalenga kusaidia vijana wa Kishia kutimiza ndoto yao ya kuanzisha familia kwa kupunguza changamoto za kifedha zinazohusiana na ndoa.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shughuli hii ya kijamii imekuwa ikiimarika na kuenea katika miaka ya hivi karibuni, huku ofisi za wanazuoni wakuu wa dini na taasisi mbalimbali zikiendelea kushiriki katika utekelezaji wake.

Hatua hiyo inaonesha juhudi za taasisi za kidini na wafadhili katika kusaidia vijana, kuimarisha misingi ya familia na kurahisisha ndoa ndani ya jamii ya Afghanistan.

Mpango huo pia unasisitiza umuhimu wa mshikamano wa kijamii na ushirikiano wa taasisi za kidini katika kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazowakabili vijana wanaotaka kuanzisha familia.