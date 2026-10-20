Yemen: Jeshi la Yemen Latangaza Kutekeleza Operesheni Sita za Kijeshi Dhidi ya Saudi Arabia Ndani ya Saa 48

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Yemen limetangaza kutekeleza operesheni sita za kijeshi dhidi ya Saudi Arabia ndani ya saa 48 zilizopita, likisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya mafuta, viwanja vya ndege, rada na kambi za kijeshi za Saudi Arabia.

Katika taarifa yake rasmi, Jeshi la Yemen limedai kuwa operesheni hizo zilitekelezwa kwa kutumia idadi kubwa ya makombora ya balistiki, makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani.

Taarifa hiyo imetolewa katika kujibu kile jeshi hilo lilichokiita mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika kipindi cha saa 48 zilizotangulia, Saudi Arabia ilifanya zaidi ya mashambulizi 200 ya anga na makombora yaliyolenga maeneo ya kiraia katika mji mkuu wa Sana’a na mikoa mingine ya Yemen, na kusababisha vifo na majeruhi wa makumi ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.

Jeshi hilo pia limedai kuwa jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen tangu kuanza kwa ongezeko la mapigano imezidi 2,700.

Maelezo ya Operesheni Sita

Operesheni ya kwanza: Ililenga kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco katika eneo la Yanbu, kupitia awamu mbili. Jeshi la Yemen limedai kuwa mashambulizi hayo yalipiga kwa usahihi na kusababisha moto mkubwa katika maeneo yaliyolengwa.

Operesheni ya pili: Ililenga uwanja wa mafuta wa Shaybah. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulizi lilipiga moja kwa moja na kusababisha moto katika eneo lililolengwa.

Operesheni ya tatu: Ililenga Uwanja wa Ndege wa King Khalid mjini Riyadh, kupitia awamu tatu. Jeshi hilo limedai kuwa mashambulizi yalipiga maeneo yaliyokusudiwa kwa usahihi.

Operesheni ya nne: Ililenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abha, rada za Saudi Arabia katika milima ya Al-Husn na Al-Rahmah, pamoja na kambi ya anga ya Khamis Mushait. Taarifa hiyo inadai kuwa mashambulizi hayo yalisababisha kukwama kwa shughuli za usafiri wa anga katika uwanja huo na uharibifu katika kambi ya anga.

Operesheni ya tano: Ililenga kambi ya Kikosi cha Majukumu ya Jeshi la Wanamaji la Saudi Arabia. Jeshi la Yemen limedai kuwa shambulizi hilo lilisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Saudi Arabia.

Operesheni ya sita: Ililenga rada ya Saudi Arabia katika eneo la Bi’r Askar. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulizi lilipiga moja kwa moja na kuharibu rada hiyo.

Yemen Yasema Itaendeleza Operesheni za Kijeshi

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Jeshi la Yemen limesisitiza kuwa halitakubali kushindwa au kusalimu amri mbele ya kile lilichokiita uchokozi wa adui, likiahidi kuendelea na mapambano kwa nguvu, uthabiti, azma na imani.

Jeshi hilo limetangaza kuwa litaendeleza operesheni zake kuelekea ndani ya Saudi Arabia, likisisitiza kuendeleza kile lilichokiita “kuuzingira kwa kuuzingira na kujibu ongezeko la mashambulizi kwa ongezeko kama hilo.”

Aidha, limetangaza kuwa litaendelea kulenga mikusanyiko ya vikosi vya Saudi Arabia hadi mashambulizi dhidi ya Yemen yasitishwe na vikwazo dhidi ya nchi hiyo viondolewe.

Taarifa hiyo imehitimishwa kwa kusisitiza msimamo wa Yemen wa kudumisha uhuru na kujitegemea, huku ikitoa wito wa ushindi kwa Yemen na watu wote huru wa Umma wa Kiislamu.

Taarifa imetolewa na: Jeshi la Yemen

Mahali: Sana’a, Yemen

Tarehe: 19 Oktoba 2026 (8 Jumada al-Ula 1448 Hijria).