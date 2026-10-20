Iran: Uchambuzi wa Mapendekezo ya Mwisho ya Kiongozi Shahidi – Sehemu ya Pili: Sifa na Majukumu ya Umma Uliopewa Wito wa Kihistoria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– sehemu ya pili ya mfululizo wa makala kuhusu mapendekezo ya mwisho ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu inaangazia nafasi ya wananchi na wajibu wao katika matukio muhimu ya nchi.

Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, katika mwaka wa mwisho wa maisha yake, alifanya mikutano 16 ya hadhara au kutoa jumbe za video zilizowalenga wananchi wote wa Iran. Kupitia kurejelea sehemu za hotuba hizo, inawezekana kufahamu baadhi ya mapendekezo na mausia yake kwa wananchi. Katika mikutano saba ya mwisho ya maisha yake, iliyofanyika katika miezi ya Dei na Bahman kwa kalenda ya Hijria Shamsia, wananchi walikuwa walengwa wakuu wa hotuba zake.

Umuhimu wa Kutambua Wakati na Kushiriki kwa Wakati

Katika mkutano wake wa mwisho wa hadhara na wananchi wa Mkoa wa Azerbaijan Mashariki, uliofanyika tarehe 17 Februari 2026, siku 12 kabla ya kuuawa kwake, Ayatullah Khamenei alitoa pendekezo lifuatalo:

“Pendekezo langu kuu ni hili: Msipoteze fursa ya kutambua wakati unaofaa, wala msipoteze fursa ya kuwepo na kushiriki kwa wakati; hili ni jambo lenye thamani kubwa sana.”

Siku tano kabla ya mkutano huo, katika ujumbe wake wa televisheni kwa wananchi wa Iran, alisifu ushiriki wao katika maandamano ya tarehe 22 Bahman na kusisitiza umuhimu wa kulinda umoja na mshikamano wa kitaifa.

Alisema:

“Tujitahidi kulinda umoja na mshikamano wa kitaifa. Mshikamano huu una thamani kubwa sana. Taifa linapokusanyika barabarani, likatoa ujumbe mmoja, kaulimbiu moja na kueleza lengo moja, huku likionesha kwa vitendo kuwa lipo uwanjani na linaweza kuonesha utambulisho na hadhi yake mbele ya maadui, hilo lina thamani kubwa sana.”

Umma Uliopewa Wito wa Kihistoria na Wajibu Wake

Maana ya hotuba hizi inafafanuliwa zaidi tunaporejelea hotuba yake ya tarehe 12 Bahman 1404 Hijria Shamsia. Katika hotuba hiyo, alirejelea kwa ufupi matukio ya kipindi cha Mapinduzi ya Kiislamu na matukio ya miezi iliyotangulia, yakiwemo yale aliyoyataja kama jaribio la mapinduzi ya mwezi wa Dei.

Akiwahutubia wananchi kama “umma uliopewa wito” (Ummah Mab‘uth), alifafanua wajibu wao katika kukabiliana na matukio yanayoweza kuikabili nchi siku zijazo.

Alisema:

“Wananchi wanapoingia uwanjani na kufanya uamuzi, huzima moto na kuyageuza miali ya moto kuwa majivu. Hili ndilo lililotokea safari hii pia. Na kwa mafanikio kutoka kwa Mwenyezi Mungu, iwapo tukio lolote litaikabili nchi siku zijazo, Mwenyezi Mungu atawapa wananchi hawa wito wa kukabiliana na matukio hayo, na wananchi ndio watakaokamilisha kazi.”

Dhana ya “Umma Uliopewa Wito wa Kihistoria” inaonesha nafasi ya wananchi wenye utambuzi, imani na dhamira ya pamoja katika kukabiliana na changamoto na kushiriki kikamilifu katika kuamua mustakabali wa jamii yao.

Uhusiano Kati ya Ba‘thah ya Mtume (s.a.w.w.) na Umma Uliopewa Wito

Uhusiano kati ya hotuba hiyo na hotuba nyingine aliyotoa tarehe 27 Dei, wakati wa maadhimisho ya Ba‘thah ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.), ni miongoni mwa mambo muhimu yaliyoangaziwa katika makala hii.

Katika hotuba hiyo, Kiongozi Shahidi alieleza sifa za Ba‘thah na mafanikio ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.), aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu, katika kuibadilisha jamii ya kijahilia na kuijenga jamii yenye misingi imara ya Kiislamu.

Aidha, kwa kuonesha mfanano kati ya kipindi cha Mtume (s.a.w.w.) na kipindi cha Mapinduzi ya Kiislamu, alieleza kuwa taifa la Iran lina uwezo wa kuwa “Umma Uliopewa Wito” na kutekeleza majukumu makubwa yanayoweza kuchangia mabadiliko katika mfumo wa dunia.

Kwa mtazamo huu, umma haupaswi kuwa mtazamaji tu wa matukio, bali unapaswa kuwa na utambuzi wa wajibu wake, kutambua wakati unaofaa na kushiriki kwa dhamira na mshikamano.

Uislamu na Uwezo wa Kuleta Mabadiliko

Makala hii inaonesha kuwa katika fikra za Kiongozi Shahidi, mafundisho ya Uislamu na uwezo wa wananchi wenye imani ni mambo yanayoweza kuchangia mabadiliko makubwa ya kijamii na kihistoria.

Ujumbe mkuu unaojitokeza katika mapendekezo yake ni umuhimu wa wananchi kutambua nafasi yao, kulinda umoja wa kitaifa na kutopoteza fursa za kushiriki katika nyakati muhimu za historia ya nchi yao.

Katika sehemu zinazofuata za mfululizo huu, makala itaangazia mapendekezo mengine ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa viongozi wa serikali na makundi mbalimbali ya wananchi katika mwaka wa mwisho wa maisha yake.

Imeandikwa na: Seyyid Ali-Asghar Hosseini