Hatua ya Mwanzo ya Kuingia Katika Masomo ya Hawza Yafanyika kwa Ushiriki wa Wanazuoni Wanawake 600 Katika Haram Tukufu ya Hazrat Masuma (sa) + Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– mkutano wa kuadhimisha mwanzo wa safari ya masomo kwa wanafunzi wapya wa Hawza za wanawake mjini Qom ulifanyika kabla ya adhuhuri, ukiwahusisha wanafunzi 600 katika ukumbi wa Hazrat Zahra (sa), ndani ya Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masuma (sa), inayojulikana pia kama Haram ya Bibi wa Karama.

Zahra Sadat Momeni, Mkurugenzi wa Hawza za Wanawake mjini Qom, katika hotuba yake ya ufunguzi alisema kuwa kuwaandaa wanawake wenye elimu na wanaofahamu mafundisho ya Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa mahitaji muhimu ya mfumo wa Kiislamu.

Alieleza kuwa fursa hii muhimu imepatikana kutokana na juhudi za viongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu na damu ya mashahidi.

Momeni alisisitiza kuwa kusoma katika Hawza na kujifunza elimu za dini kwa wanawake na wasichana ni hitaji muhimu na jukumu la kitamaduni katika mfumo wa Kiislamu, kutokana na nafasi ya kipekee ya wanawake katika kuendeleza shughuli mbalimbali za jamii.

Alibainisha kuwa wanawake wenye elimu na imani wamekuwa na mchango mkubwa katika kutimiza malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu. Hata hivyo, alisema kuwa maadui wameendelea kutumia njia mbalimbali kujaribu kuwaondoa wanawake katika shughuli za kitamaduni, hususan katika utamaduni wa kidini.

Nafasi ya Mwanamke Katika Kueneza Mafundisho ya Dini

Mkurugenzi huyo aliongeza kuwa mwanamke anayefahamu mafundisho ya dini na kujitambua ana nafasi muhimu katika kueneza utamaduni wa kidini.

Alieleza kuwa mwanamke mwenye sifa hizo anaweza kusaidia kueneza maadili ya Uislamu na Mapinduzi ya Kiislamu kupitia malezi bora ya kizazi chenye elimu na mwongozo wa kizazi kipya.

Akizungumzia msimamo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa, alisema kuwa kiongozi huyo alisisitiza mara nyingi nafasi ya kipekee ya wanawake katika jamii. Kwa mujibu wa Momeni, uwepo wa wanawake wenye elimu na ufahamu mpana katika Hawza ni dhamana muhimu kwa afya ya kiitikadi ya familia na jamii.

Alinukuu msisitizo wa kiongozi huyo kuhusu umuhimu wa mwanamke kufahamu mafundisho ya dini ili aweze kuchangia kueneza mtindo wa maisha ya Kiislamu na kukabiliana na mashambulizi ya kitamaduni.

Momeni pia aliwataja wanawake wanaosoma katika Hawza kuwa vinara wa kueneza fikra na mafundisho ya Mapinduzi ya Kiislamu duniani.

Alisema kuwa kupitia ufafanuzi sahihi wa mafundisho halisi ya Uislamu, wanawake hao wanaweza kusaidia kuwafahamisha wanawake wengine duniani kuhusu Uislamu wa kweli na kupinga mitazamo ya Kimagharibi kuhusu nafasi ya mwanamke Mwislamu.

Aidha, alisema kuwa wanawake hao ni vinara wa Jihad al-Tabyin — juhudi za kufafanua na kuweka wazi ukweli — pamoja na harakati za upinzani, akisisitiza kuwa hawashiriki tu katika kutoa mwongozo wa kiroho na kijamii, bali pia wanachangia katika kuendeleza harakati hizo.

Aliongeza kuwa wanawake wa Hawza wamekuwa wakiunga mkono viongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu na kwamba ushiriki wao wenye nguvu katika shughuli za kijamii umesaidia kuimarisha ushiriki wa familia na kuchangia harakati za upinzani.

Elimu ya Hawza Ni Maandalizi ya Kumhudumia Imam Mahdi (aj)

Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ali-Asghar Ghaemi, mwalimu wa maadili katika Hawza, alisisitiza nafasi ya kipekee ya wanawake katika elimu na malezi.

Aliwataja wanawake wanaosoma katika Hawza kuwa vinara wa elimu na malezi ya kidini, akieleza kuwa kuwajengea wanawake uelewa wa elimu na mafundisho ya dini kunaweza kuleta mabadiliko muhimu katika jamii, ndani ya nchi na kimataifa.

Alisema kuwa kama ambavyo wanafunzi wanawake wa Hawza wamekuwa mstari wa mbele katika juhudi za kufafanua mafundisho na misimamo ya kidini, ndivyo wanavyozidi kuchukua nafasi muhimu katika harakati za upinzani.

Ghaemi alieleza kuwa Uislamu umempa mwanamke nafasi ya kipekee katika uumbaji. Kwa msingi huo, alisema kuwa wanawake wanapaswa kujifunza kwa kina elimu na mafundisho ya Kiislamu ili waweze kuyasambaza kwa wanawake wengine, kuwaongoza na kuchangia maendeleo ya jamii pamoja na kuimarisha misingi ya familia.

Akihitimisha, alieleza kuwa kusoma katika Hawza na kujifunza elimu za dini ni aina ya kumhudumia Imam Mahdi (aj).

Aliwahimiza wanafunzi hao kutumia fursa kubwa waliyoipata kwa ajili ya kujijenga kiroho na kuchangia maendeleo ya ustaarabu, huku wakijiandaa kuwa sehemu ya mazingira yatakayosaidia kudhihiri kwa Imam Mahdi (aj).

Shughuli Zilizofanyika Katika Mkutano

Mbali na hotuba za viongozi na walimu wa dini, mkutano huo ulijumuisha shughuli mbalimbali kwa wanafunzi wapya wa Hawza za wanawake mjini Qom kwa mwaka mpya wa masomo.

Shughuli hizo zilikuwa:

Uwasilishaji wa mchezo wa kuigiza.

Kusomwa kwa tamko la ahadi na kujitolea.

Usafishaji wa kiishara wa Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masuma (sa).

Simulizi kuhusu historia na matukio mbalimbali.

Mkutano huo ulilenga kuwakaribisha wanafunzi wapya katika safari yao ya elimu ya dini na kuwakumbusha wajibu wao katika kujijenga kiroho, kuelimisha jamii, kuimarisha familia na kueneza mafundisho ya Uislamu.