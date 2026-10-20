Kuanzia Vituo vya Usafishaji Mafuta vya Yanbu na Shaybah Hadi Viwanja vya Ndege vya Riyadh na Abha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– operesheni za hivi karibuni za kijeshi za Yemen zimeonesha kuwa wigo wa maeneo yanayolengwa na vikosi hivyo umeenea kutoka kwenye mikusanyiko ya wanajeshi wa Saudi Arabia katika maeneo ya mpakani hadi kwenye miundombinu ya mafuta, viwanja vya ndege, kambi za kijeshi na mifumo ya rada na tahadhari ya mapema iliyoko ndani kabisa ya Saudi Arabia.

Mashambulizi hayo yaliripotiwa kulenga vituo vya mafuta vya Yanbu na uwanja wa mafuta wa Shaybah, Uwanja wa Ndege wa Riyadh ambao, kwa mujibu wa taarifa hiyo, ulikuwa bado umefungwa, pamoja na Uwanja wa Ndege wa Abha na maeneo ya kijeshi na rada katika maeneo ya Khamis Mushait na Abha.

Kwa mujibu wa taarifa ya kituo cha televisheni cha Al-Masirah, Brigedia Mujib Shamsan, mtaalamu wa masuala ya kijeshi na kimkakati, alieleza aina ya operesheni hizo na jinsi malengo yake yalivyosambazwa kijiografia.

Operesheni hizo zatajwa kuwa jibu kwa mashambulizi ya Saudi Arabia

Shamsan alisema operesheni za Yemen zilikuwa jibu kwa mashambulizi ya anga zaidi ya 200 yaliyofanywa na Saudi Arabia, ambayo, kwa mujibu wa madai yake, mengi yalilenga raia na miundombinu.

Aliongeza kuwa mikusanyiko ya kijeshi ya Saudi Arabia katika maeneo ya Ras al-Arah, Al-Suqiyah na mashariki mwa Al-Jawf ililengwa kabla ya vikosi hivyo kuendelea na hatua zao za kijeshi.

Vituo vya mafuta vya Yanbu na Shaybah

Akizungumzia kituo cha mafuta cha Yanbu, Shamsan alisema eneo hilo ni mojawapo ya njia kuu za Saudi Arabia kusafirisha mafuta kwenda Bahari Nyekundu. Alikadiria kiwango cha mafuta yanayosafirishwa kupitia eneo hilo kuwa kati ya mapipa milioni nne na tano.

Alisema Yanbu iko umbali wa takribani kilomita 1,000 kutoka eneo la karibu zaidi la Yemen, lakini licha ya umbali huo, mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa yalifikia malengo yake.

Kuhusu uwanja wa mafuta wa Shaybah, alisema eneo hilo liko upande wa mashariki wa mbali wa Saudi Arabia, takribani kilomita 1,700 hadi 1,800 kutoka Yemen. Kwa mujibu wa Shamsan, shambulio hilo lilikuwa ujumbe kwa Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), kwamba makombora ya Yemen yanaweza kufika maeneo ya mbali ndani ya nchi hiyo iwapo itashiriki katika vita.

Viwanja vya ndege vya Riyadh na Abha

Shamsan alidai kuwa Uwanja wa Ndege wa Riyadh ulilengwa katika awamu tatu na ulikuwa umeendelea kufungwa kwa siku ya nane. Pia alisema Uwanja wa Ndege wa Abha ulilengwa katika operesheni hizo.

Mifumo ya rada na kambi za kijeshi

Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, mifumo ya rada katika maeneo ya Jabal al-Rahmah na Jabal al-Husn, pamoja na rada iliyoko Bir Askar, kaskazini-mashariki mwa Najran, ililengwa kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa Saudi Arabia wa kufuatilia anga na kutambua mienendo ya malengo.

Aidha, alisema kambi ya kijeshi ya Khamis Mushait na kambi ya Al-Wajib vililengwa.

Shamsan aliongeza kuwa vikosi vya Yemen havitegemei tena mashambulizi ya aina moja pekee, bali vimeanza kujibu kwa kutumia makumi ya makombora na ndege zisizo na rubani (droni). Alitafsiri hali hiyo kuwa ishara ya kuwepo kwa akiba ya kimkakati ya silaha.

Madai kuhusu uwezo wa kujilinda wa Saudi Arabia

Shamsan alidai kuwa Marekani, Uingereza na Ugiriki hazikuweza kulinda miundombinu ya Saudi Arabia. Pia alitaja mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya meli moja ya kubeba ndege ya Marekani, akisema kuwa kushindwa kulinda chombo hicho kunaonesha ugumu wa kulinda miundombinu ya Saudi Arabia iliyotawanyika katika maeneo mbalimbali.

Katika hitimisho lake, alisema kuwa wingi na usambazaji wa maeneo yaliyolengwa vinaonesha, kwa mtazamo wake, udhaifu wa kutegemea mifumo ya ulinzi ya Saudi Arabia, na kwamba operesheni hizo zinaongeza gharama za kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya Yemen.

Tanbihi: Maelezo kuhusu mashambulizi, uharibifu na kufungwa kwa viwanja vya ndege katika taarifa hii yametolewa kama madai ya mtaalamu wa kijeshi yaliyoripotiwa na Al-Masirah na ABNA. Hayajathibitishwa kwa kujitegemea katika tafsiri hii.