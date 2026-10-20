Iran Yauonya Umoja wa Mataifa Kuhusu Vitisho vya Marekani na Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gholamhossein Darzi, Balozi na Kaimu Mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, ameandika barua kwa António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Rais wa Baraza la Usalama, akionya kuhusu vitisho vya kijeshi vinavyoendelea kutolewa na Marekani na Israel dhidi ya Iran.

Katika barua hiyo, Darzi amesema kuwa vitisho hivyo vinavyoendelea, katika muktadha wa kile alichokitaja kuwa vita vya uchokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 13 Juni 2025 na 28 Februari 2026, pamoja na mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia na miundombinu muhimu ya Iran, vinaongeza hatari ya ukiukaji zaidi wa sheria za kimataifa, wenye athari kubwa kwa maisha ya binadamu, amani na usalama wa kikanda na kimataifa.

Balozi huyo ameonya kuwa Marekani, Israel na wahusika wengine wowote wanaounga mkono moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vitendo hivyo vya uchokozi na kile alichokiita ugaidi wa kiserikali, watabeba jukumu la matokeo yake.

Maandishi Kamili ya Barua ya Iran kwa Umoja wa Mataifa

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Kwa maelekezo ya Serikali yangu, na kufuatia barua zangu za awali kuhusu uchokozi wa kutisha, wa kuchukiza na unaoendelea wa Marekani, pamoja na vitisho vyake vya kutumia nguvu dhidi ya mamlaka na ukamilifu wa mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ningependa kuelekeza kwa haraka umakini wako na wa wajumbe wa Baraza la Usalama katika vitisho vya hivi karibuni vya wazi na vya kiholela vya Rais wa Marekani.

Vitisho hivyo vinahusu uwezekano wa kutumia bomu aina ya GBU-43/B, linalojulikana rasmi kama Massive Ordnance Air Blast (MOAB), au “Mama wa Mabomu Yote”, dhidi ya Iran.

Aidha, ningependa kuelekeza umakini katika vitisho vipya vya utawala wa Israel vya kufanya uchokozi wa kijeshi, pamoja na nia yake iliyotangazwa ya kulenga miundombinu yote ya nishati ya Iran.

Tarehe 15 Oktoba 2026: Vyombo vya habari vya Marekani viliripoti kuwa Ikulu ya Marekani na Pentagon viliandaa chaguo mbalimbali za kijeshi, zikiwemo uwezekano wa kutumia bomu la “Mama wa Mabomu Yote” dhidi ya Iran.

Siku hiyo hiyo, Rais wa Marekani alizungumzia silaha hiyo katika mahojiano ya televisheni na kuitishia Iran kwa mashambulizi zaidi.

Tarehe 18 Oktoba 2026: Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Israel Katz, Waziri wa Ulinzi wa Israel, alitangaza kuwa Israel iko tayari kuishambulia Iran na kwamba katika shambulizi lolote jipya, “miundombinu yote ya nishati” italengwa.

Alisema lengo la hatua hiyo ni kuirudisha Iran katika “Enzi ya Mawe”.

Aidha, alidai kuwa Marekani na Israel kwa pamoja zimedondosha mabomu 35,000 nchini Iran, na akasisitiza kuwa kampeni yao ya kijeshi bado haijamalizika.

Siku hiyo hiyo, Waziri Mkuu wa Israel, ambaye katika barua hii ametajwa kuwa mhalifu wa kivita anayesakwa kimataifa, alirudia kutangaza wazi nia yake ya kuanzisha kwa kutangulia vita vingine vya uchokozi dhidi ya Iran.

Inatia wasiwasi mkubwa kwamba ukimya na uungaji mkono wa wazi wa baadhi ya wajumbe wa Baraza la Usalama umemfanya awe na ujasiri zaidi wa kuendeleza kile tulichokitaja kuwa fikra za mauaji ya kimbari.

Vitisho Dhidi ya Miundombinu ya Kiraia ni Ukiukaji wa Sheria za Kimataifa

Vitisho hivi vinavyoendelea, katika muktadha wa vita vya uchokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 13 Juni 2025 na 28 Februari 2026, pamoja na mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia na miundombinu muhimu ya Iran, vinaongeza hatari kubwa ya ukiukaji zaidi wa sheria za kimataifa.

Hali hiyo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa binadamu, amani na usalama wa kikanda na kimataifa.

Marekani, Israel na yeyote anayesaidia moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vitendo vyao vya uchokozi na ugaidi wa kiserikali wanawajibika kwa matokeo hayo.

Kutishia kutumia bomu la MOAB, linalojulikana kama “Mama wa Mabomu Yote”, dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran, pamoja na kutishia kulenga miundombinu yote ya nishati ya nchi hiyo, ni miongoni mwa vitendo vinavyokiuka kwa kiwango kikubwa sheria za kimataifa.

Jaribio lolote la kuwatia hofu wananchi wa Iran, au tishio lolote la kuharibu kwa makusudi miundombinu muhimu ya kiraia, ni mfano mwingine wa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu.

Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu na kimazingira, ambayo huenda yakadumu kwa muda mrefu, na kuongeza uwajibikaji wa Marekani na Israel.

Marekani na Israel zimeonesha mara kwa mara kuwa hazijioni kuwa zimefungwa na kanuni za sheria za kimataifa, zikiwemo wajibu unaotokana na Mikataba Minne ya Geneva ya mwaka 1949 na sheria za kimataifa za kibinadamu za kimila.

Iran Yawasilisha Maombi Manne kwa Umoja wa Mataifa

Kwa kuzingatia uzito na uharaka wa suala hili, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inamtaka Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kuchukua hatua zifuatazo:

1. Kukomesha vitisho visivyo halali: Kuzitaka mara moja Marekani na Israel kusitisha vitisho vyao visivyo halali na kutekeleza kikamilifu wajibu wao chini ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni za lazima za sheria za kimataifa.

2. Kulaani vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran: Kulaani waziwazi na bila utata wowote vitisho vya kuishambulia Iran, ikiwemo miundombinu yake muhimu ya kiraia, vinavyotumiwa kama nyenzo ya kuilazimisha na kuitisha nchi hiyo.

3. Kuchukua hatua za haraka: Kutumia mamlaka na wajibu wao kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kuitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama, ili kushughulikia vitisho hivyo dhidi ya amani na usalama wa kikanda na kimataifa na kuhakikisha Marekani na Israel zinawajibishwa.

4. Kuhakikisha uwajibikaji na fidia: Kuhakikisha wahusika wanawajibishwa na fidia kamili inalipwa kwa madhara yanayotokana na vitendo vinavyokiuka sheria za kimataifa ambavyo Marekani na Israel vinafanya kila siku dhidi ya Iran.

Iran Yasisitiza Haki Yake ya Kujilinda Chini ya Kifungu cha 51

Baraza la Usalama haliwezi kuendelea kukaa kimya mbele ya vitisho vya wazi vya kufanya uchokozi mwingine na kuharibu miundombinu muhimu ya kiraia.

Kushindwa kuchukua hatua katika suala hili kutazidi kudhoofisha Mkataba wa Umoja wa Mataifa na mfumo wa sheria za kimataifa ambao ndio msingi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza haki yake ya asili ya kujilinda, kama ilivyoainishwa katika Kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa.

Aidha, Iran inasisitiza azma yake ya kuchukua hatua zote zinazohitajika dhidi ya chanzo chochote cha tishio kinachohatarisha wananchi wake, mamlaka yake, ukamilifu wa mipaka yake na maslahi yake muhimu ya kitaifa.

Iwapo Baraza la Usalama litashindwa kutekeleza majukumu yake, Iran itatumia haki yake ya kujilinda na kutoa jibu madhubuti kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kwa lengo la kulinda maslahi yake makuu ya kitaifa.

Marekani na Israel zitabeba jukumu kamili la matokeo ya uchokozi wowote zaidi, ikiwemo hatari ya kuongezeka kwa mvutano kwa namna isiyoweza kutabirika wala kudhibitiwa.

Nitashukuru iwapo utaagiza barua hii isambazwe kama hati rasmi ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama.

Gholamhossein Darzi

Balozi na Kaimu Mwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa