Swala ya Jamaa na Hotuba ya Dkt. Dehqani Yafanyika katika Chuo cha Wasichana cha Hazrat Zainab (SA) Nchini Tanzania

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Swala ya jamaa ya Adhuhuri na Alasiri pamoja na hotuba ya kielimu na kijamii ya Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Dehqani, Mkurugenzi wa Ofisi ya Uwakilishi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Uganda, vilifanyika Jumatano, tarehe 21 Oktoba 2026, katika Chuo cha Wasichana cha Hazrat Zainab (SA), kilichopo Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania.

Shughuli hiyo ilihudhuriwa na wanafunzi wote wa chuo hicho, huku mwenyeji akiwa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Mkurugenzi wa Ofisi ya Uwakilishi wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania.

Baada ya kuswali Swala ya Adhuhuri na Alasiri kwa jamaa, Dkt. Dehqani alitoa hotuba mbele ya wanafunzi, akijikita katika masuala mbalimbali yanayohusu hali ya jamii, matatizo yanayoikabili na changamoto zinazohitaji uelewa na juhudi za pamoja katika kuzitatua.

Katika hotuba yake, alisisitiza umuhimu wa kutambua na kuelewa changamoto za kijamii, kuongeza uelewa kuhusu matatizo yanayoikabili jamii na kuimarisha moyo wa uwajibikaji katika kukabiliana na changamoto hizo.

Aidha, mkutano huo uliwapa wanafunzi fursa ya kunufaika na mawaidha na mwongozo wa mgeni huyo, katika mazingira yaliyounganisha ibada, elimu na malezi ya kijamii.

Shughuli hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mazingira ya kielimu na kiroho katika taasisi za elimu ya dini, kwa kuhimiza wanafunzi kuwa na uelewa mpana kuhusu masuala ya jamii na umuhimu wa kutekeleza wajibu wao katika kukabiliana na changamoto zinazowazunguka.