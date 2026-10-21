Umma wa Kiislamu ni Mwili Mmoja; Juhudi za Amani za Iran na Al-Azhar Zinaweza Kusaidia Kutatua Mgogoro wa Kanda

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Rais wa Baraza la Wanazuoni wa Kishia nchini Pakistan, amesisitiza umuhimu wa umoja na udugu wa Waislamu, akizitaka nchi za Kiislamu kuepuka migawanyiko na kushirikiana katika kupunguza mivutano ya kikanda na kufanikisha amani ya kudumu.

Katika taarifa yake, Ayatullah Naqvi ameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mivutano na kuenea kwa hali ya vita katika eneo hilo. Amesisitiza kuwa ulimwengu wa Kiislamu unapaswa kuimarisha umoja, kutumia uwezo wa kidiplomasia na kuunganisha juhudi za pamoja ili kukabiliana na migogoro ya kikanda.

Akizungumzia uhusiano wa kiimani na kindugu unaowaunganisha Waislamu, amesema kuwa umma wa Kiislamu ni kama mwili mmoja, na wafuasi wa Mtume Muhammad Mustafa (SAW), ambaye ni mwisho wa Mitume wa Mwenyezi Mungu, ni ndugu. Kwa msingi huo, ameeleza kuwa kukomesha hali ya sasa ya migogoro na kuimarisha nafasi ya umma wa Kiislamu ni jukumu la pamoja la nchi za Kiislamu na viongozi wenye dhamana.

Aidha, ameitaka Pakistan kuchukua tena nafasi ya mbele katika juhudi za kutatua tofauti, kupunguza mivutano na kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo.

Juhudi za Amani za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Iran na Sheikh wa Al-Azhar Zatia Matumaini

Ayatullah Naqvi, akizungumzia maendeleo ya kikanda na misimamo ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, pamoja na Sheikh wa Al-Azhar nchini Misri, Dkt. Ahmad al-Tayyib, ameelezea mipango na mapendekezo yao kuhusu amani, upatanishi na maridhiano kuwa ni yenye kutia matumaini na kujenga.

Amebainisha kuwa misimamo hiyo inaweza kusaidia kuimarisha utulivu wa kikanda, kupunguza mivutano, kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kuweka mazingira bora ya maendeleo na ushirikiano baina ya nchi za eneo hilo. Hata hivyo, amesema kuwa kufikia malengo hayo kunahitaji maamuzi madhubuti na hatua za haraka za utekelezaji.

Akirejelea mapendekezo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu upatanishi na msimamo wa Sheikh wa Al-Azhar wa kuunga mkono kuundwa mara moja kwa kamati ya upatanishi na maridhiano, amesisitiza umuhimu wa kutumia fursa hizo.

Kwa mujibu wa Ayatullah Naqvi, kuunda kamati hiyo kwa kushirikisha watu waaminifu, wenye busara, wanaotazama mambo kwa upeo mpana na wanaopenda amani kunaweza kufungua njia ya mazungumzo baina ya pande zinazohasimiana na kuwa hatua muhimu kuelekea kupunguza tofauti na kufikia suluhisho la amani.

Wito wa Kuimarisha Umoja wa Kiislamu

Akirejelea ujumbe wa Qur’ani Tukufu kuhusu umuhimu wa kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na migawanyiko, Ayatullah Naqvi amesisitiza umuhimu wa kulinda umoja na mshikamano wa Waislamu.

Amesema kuwa umma wa Kiislamu unapaswa kuweka kando tofauti zake na kuepuka kuchochea migogoro, badala yake kuimarisha udugu, maelewano na kuheshimiana. Ameeleza kuwa heshima, maendeleo na nguvu ya ulimwengu wa Kiislamu vinategemea kuimarishwa kwa umoja na ushirikiano wa dhati baina ya nchi za Kiislamu.

Ameongeza kuwa katika kipindi hiki nyeti, nchi za Kiislamu zinahitaji zaidi ya wakati mwingine wowote kuimarisha mshikamano, mazungumzo na kuchukua misimamo yenye uwajibikaji ili kuweza kukabiliana kwa pamoja na changamoto zinazozikabili.

Pakistan Yatakiwa Kuchukua Nafasi ya Mbele katika Juhudi za Amani

Rais huyo wa Baraza la Wanazuoni wa Kishia Pakistan amesisitiza kuwa nchi hiyo inapaswa kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kutafuta amani. Ameeleza kuwa Pakistan, ikiwa ni nchi muhimu katika ulimwengu wa Kiislamu na yenye uwezo wa nyuklia, ina nafasi ya kuchangia kwa ufanisi katika kupunguza mivutano, kurahisisha mazungumzo na kuimarisha utulivu wa kikanda.

Amesema kuwa uwezo wa kidiplomasia wa Pakistan na uwezekano wa kujenga imani miongoni mwa pande mbalimbali vinaweza kuiwezesha nchi hiyo kuchukua hatua muhimu katika kuleta mitazamo pamoja, kuandaa mazingira ya mazungumzo na kusaidia kufikiwa kwa suluhisho linalokubaliwa na pande zinazohusika.

Akikumbusha mchango wa Pakistan katika diplomasia ya kikanda hapo awali, amesisitiza umuhimu wa kufufua tena mkabala huo wenye kujenga na kuitaka nchi hiyo kutekeleza wajibu mkubwa zaidi katika upatanishi na juhudi za kuleta amani.

Kwa mujibu wake, mafanikio ya juhudi hizo hayatasaidia tu kupunguza mapigano na kuimarisha usalama wa kikanda, bali pia yanaweza kupunguza athari mbaya za mivutano kwa uchumi wa nchi za eneo hilo, kupanua ushirikiano wa pande mbalimbali na kufungua fursa mpya za maendeleo.

Wito wa Kuepuka Kauli Zinazochochea Mivutano

Katika hitimisho la taarifa yake, Ayatullah Naqvi amesisitiza umuhimu wa kutumia uwezo na fursa zote zilizopo ili kudhibiti mgogoro wa sasa. Amewataka viongozi na wahusika kuepuka kauli zinazochochea mivutano na misimamo inayoweza kuongeza uhasama, huku akisisitiza umuhimu wa kuwa macho dhidi ya njama za maadui na kuzuia kuongezeka kwa migawanyiko.

Ameeleza kuwa katika mazingira haya nyeti, badala ya kuchochea migogoro, juhudi zinapaswa kuelekezwa katika kuimarisha umoja, maelewano, mazungumzo na suluhisho za kidiplomasia.

Amehitimisha kwa kusisitiza kuwa ushirikiano wa nchi za Kiislamu, kuimarisha kuaminiana na kuunga mkono mipango ya amani vinaweza kusaidia kuvuka migogoro iliyopo na kufungua njia ya kufikia amani na utulivu wa kudumu katika eneo hilo.