Iran Air Kurudi Angani Kabul; Safari za Ndege Kuanza Tena Kuanzia Tarehe 23 Oktoba

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Taher Abdolhay, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Ndege la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (Iran Air), ametangaza kuwa safari za ndege za shirika hilo katika njia ya Tehran–Kabul–Mashhad–Tehran zitaanza tena kuanzia Ijumaa, tarehe 1 Aban, inayolingana na tarehe 23 Oktoba 2026.

Katika mkutano wake wa hivi karibuni na waandishi wa habari, Abdolhay alizungumzia vikwazo vilivyowekwa na mamlaka za usafiri wa anga nchini Afghanistan, akisema kuwa baada ya juhudi za ufuatiliaji na mazungumzo yaliyofanyika, Iran Air imefanikiwa kupata kibali cha kufanya safari mbili za ndege kwenda Kabul.

Abdolhay alisema: “Afghanistan pia ilikuwa imeweka vikwazo kwa safari za ndege za Iran. Hata hivyo, kutokana na juhudi zilizofanywa, tumefanikiwa kupata kibali cha kufanya safari mbili za ndege kwenda Kabul, na tunatumaini kuwa safari za ndege katika njia za Tehran–Kabul na Mashhad–Kabul zitaanza tena kikamilifu.”

Mkurugenzi Mkuu wa Iran Air alisisitiza kuwa kupata vibali vya safari za ndege kutoka baadhi ya nchi kunahitaji mazungumzo na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Alieleza kuwa vikwazo vinavyowekwa na nchi zinazopokea safari hizo ni miongoni mwa vikwazo vinavyozuia upanuzi wa mtandao wa safari za kimataifa wa shirika hilo.

Kurejea kwa Safari za Ndege Kukikabiliwa na Changamoto za Kiuchumi katika Sekta ya Usafiri wa Anga

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Abdolhay alizungumzia matatizo ya kifedha yanayozikabili kampuni za ndege. Alitaja kupanda kwa bei ya mafuta, gharama za huduma za viwanja vya ndege, mishahara ya wafanyakazi, pamoja na gharama za ukarabati na matengenezo ya ndege kuwa miongoni mwa changamoto kuu za sekta ya usafiri wa anga.

Alisisitiza kuwa kuongezeka kwa mapato yatokanayo na mauzo ya tiketi hakumaanishi moja kwa moja kuwa kampuni za ndege zinapata faida, kwa sababu sehemu kubwa ya mapato hayo hutumika kulipia gharama za uendeshaji na matengenezo ya ndege.

Mkurugenzi Mkuu wa Iran Air alifichua pia kuwa shirika hilo lina takribani dola milioni 30 za Marekani ambazo halijalipwa na baadhi ya kampuni za ndege za kigeni. Alieleza kuwa kutokana na vikwazo vya kimataifa na kufungwa kwa akaunti za benki, shirika hilo halijaweza kukusanya fedha hizo.

Licha ya changamoto hizo, Iran Air inaendelea kujitahidi kurejesha sehemu ya uwezo wake wa kiutendaji kwa kupata vibali vipya na kuanza tena safari katika baadhi ya njia za kimataifa.

Kurahisisha Usafiri Kati ya Iran na Afghanistan

Kurejeshwa kwa safari za ndege za Iran Air kwenda Kabul kunafanyika wakati ambapo mahitaji ya usafiri wa anga kati ya Iran na Afghanistan yanaendelea kuwepo kutokana na uhusiano wa kiuchumi, kibiashara, kimatibabu na kifamilia kati ya wananchi wa nchi hizo mbili.

Ingawa wakati wa kusimamishwa kwa safari za Iran Air, baadhi ya kampuni nyingine za ndege ziliendelea kutoa huduma katika njia zinazounganisha Iran na Afghanistan, kurejea kwa Shirika la Ndege la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kunaweza kuwapa wasafiri machaguo zaidi.

Kurejeshwa kwa safari hizo kunaweza kurahisisha zaidi usafiri kati ya nchi hizo mbili, hususan kwa wananchi wa Afghanistan wanaosafiri kwenda Iran kwa ajili ya matibabu, masomo, biashara au kutembelea familia zao.

Hata hivyo, maelezo kamili kuhusu ratiba ya kudumu ya safari hizo na kiwango cha uwezo wa usafirishaji kitakachotengwa kwa ajili ya njia hizo bado hayajatangazwa kikamilifu.