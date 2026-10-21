Spika wa Bunge la Iran Akutana na Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Mohammad Baqer Qalibaf, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amekutana na kufanya mazungumzo na Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran.

Katika mkutano huo, pande hizo zilijadili maendeleo ya hivi karibuni ya vita vya kijeshi, kiuchumi na kisaikolojia vinavyofanywa na adui wa Marekani na Israel.

Mazungumzo hayo yalisisitiza umuhimu wa kuimarisha vipengele vya nguvu ya taifa, pamoja na nafasi muhimu ya wabunge katika kuhifadhi na kuimarisha mshikamano wa kijamii na umoja wa kitaifa.

Vilevile, mkutano huo ulisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushiriki wa wananchi katika mikusanyiko ya hadhara kwa uelewa na kwa namna inayozuia maadui kutimiza malengo yao. Pia, ulisisitiza haja ya Serikali na Bunge kushirikiana kwa dhati katika kutatua changamoto za kiuchumi na za maisha zinazowakabili wananchi, pamoja na kuendeleza masuala yanayohusiana na washirika wa kimkakati wa nchi.

Kwa upande wake, Spika wa Bunge la Iran aliwasilisha taarifa kuhusu shughuli za wawakilishi wa wananchi tangu kuanza kwa kile kinachoitwa vita vya tatu vilivyolazimishwa hadi sasa. Pia alieleza mipango ya sasa na ya baadaye ya Bunge katika kutatua masuala na changamoto mbalimbali zinazoikabili nchi.