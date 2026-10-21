Yemen Yatangaza Kushambulia kwa Kombora Chumba cha Operesheni cha Saudi Arabia mjini Aden

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimetangaza kuwa vimeilenga kwa kombora la balistiki chumba cha operesheni cha Saudi Arabia kilichopo katika kambi ya Badr, mkoani Aden, na kusisitiza kuwa kombora hilo lilipiga shabaha iliyokusudiwa kwa usahihi.

Brigedia Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, alisema katika taarifa yake kuwa operesheni hiyo ilifanikiwa kuipiga shabaha moja kwa moja.

Katika taarifa nyingine, Saree alikanusha kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilifanya operesheni yoyote ya kijeshi kuelekea ndani ya ardhi ya Saudi Arabia siku hiyo. Kauli hiyo ilitolewa kujibu madai ya Saudi Arabia kwamba ilikuwa imekabiliana na ndege zisizo na rubani katika anga ya mji wa Madina.

Saree alisema kuwa vikosi vya Yemen havikufanya operesheni yoyote ya kijeshi kuelekea ndani ya ardhi ya Saudi Arabia siku hiyo. Alitaja madai ya Saudi Arabia kuhusu kukamata ndege zisizo na rubani katika anga ya Madina kuwa ni madai ya uongo na tuhuma kubwa dhidi ya wananchi wa Yemen na vikosi vyao vya kijeshi.

Aliongeza kuwa ukweli kuhusu madai hayo umebainika na kwamba watu katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu hawaamini tena madai hayo.

Abdulsalam: Uchokozi wa Saudi Arabia Haujafikia Malengo Yake

Katika muktadha huo, Mohammad Abdulsalam, mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Serikali ya Yemen, amekaribisha wito wa Sheikh Ahmad al-Tayyib, Mkuu wa Al-Azhar, wa kusitisha vita na migogoro katika eneo hilo.

Abdulsalam alisisitiza kuwa katika hali ya sasa, mzozo kati ya Yemen na Saudi Arabia ni miongoni mwa migogoro inayozua mjadala mkubwa katika eneo hilo. Alisema ni muhimu kuweka wazi mbele ya umma ukweli kuhusu kile alichokiita uchokozi wa Saudi Arabia dhidi ya wananchi wa Yemen tangu mwaka 2015.

Katika ujumbe wake kwa Sheikh al-Tayyib, Abdulsalam alisema kuwa wananchi wa Yemen hawajawahi kuwa tishio kwa Saudi Arabia wala hawakuwa waanzilishi wa vita dhidi ya nchi hiyo.

Alieleza kuwa tofauti zilizokuwepo ndani ya Yemen kabla ya Machi 2015 zilikuwa za ndani na zingeweza kutatuliwa kupitia mazungumzo na maelewano bila kuingiliwa kijeshi na mataifa ya nje.

Alikumbusha kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Saudi Arabia yalianza tarehe 26 Machi 2015 kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana’a na eneo la makazi lililokuwa jirani nao, katika operesheni iliyopewa jina la “Dhoruba ya Uamuzi”.

Abdulsalam alisema kuwa uingiliaji huo wa kijeshi haukuwa na uhalali na kwamba, badala ya kudhibiti mgogoro wa ndani na kuutatua kupitia njia za kisiasa, ulizidisha hali na kupanua mapigano.

Alisisitiza kuwa misingi ya Uislamu, uarabu na ujirani mwema ilipaswa kuhimiza nchi za Kiarabu, hususan Saudi Arabia, kusaidia kutatua tofauti za Wayemen kwa amani bila kuegemea upande mmoja dhidi ya mwingine.

Kwa mujibu wake, mazungumzo ndiyo njia sahihi ya kutatua tofauti, badala ya vita na kulazimisha hali mpya kwa kutumia nguvu.

Abdulsalam pia alisema kuwa uingiliaji wa kijeshi wa Saudi Arabia umeendelea kuambatana na mauaji, uhalifu na mzingiro mkali. Alidai kuwa hali hiyo imesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya raia wasio na hatia, pamoja na vifo vya watu wengi kutokana na madhara ya mzingiro na kunyimwa mahitaji muhimu.

Alisema kuwa vita hivyo havijafikia malengo yake na kwamba madhara yake ya kibinadamu na kisiasa yanaendelea. Aliongeza kuwa Saudi Arabia haijaweza kumaliza mzozo huo kwa njia ya kijeshi kwa manufaa yake, wala kujiepusha na matokeo ya uingiliaji uliozidisha mateso ya wananchi wa Yemen.

Wizara ya Afya ya Yemen: Watu 562 Wameuawa au Kujeruhiwa

Anis al-Asbahi, msemaji wa Wizara ya Afya ya Yemen, ametangaza kuwa jumla ya watu 562 wameuawa au kujeruhiwa, wakiwemo watu 155 waliofariki dunia na wengine 407 waliojeruhiwa.

Kwa mujibu wa al-Asbahi, mkoa wa Taiz unaongoza kwa idadi ya vifo na majeruhi, ukifuatiwa na mkoa wa Saada katika nafasi ya pili na Al-Jawf katika nafasi ya tatu. Alisema kuwa asilimia 33 ya waathiriwa wote wameripotiwa katika mkoa wa Taiz.

Aliripoti kuwa vikosi vya Saudi Arabia vilishambulia nyumba katika wilaya ya Sahar, mkoani Saada, Jumapili iliyotangulia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulio hilo lilisababisha vifo vya raia 10 na kujeruhi zaidi ya watu 20, wengi wao wakiwa wanawake na watoto.

Al-Asbahi aliongeza kuwa vikosi vya Saudi Arabia vilishambulia wavuvi katika ufukwe wa Dhubab siku iliyotangulia, na kusababisha vifo vya wavuvi wanane. Alilitaja tukio hilo kuwa sehemu ya kuongezeka kwa mashambulizi yanayolenga raia na vyanzo vyao vya kujipatia riziki.

Aidha, aliripoti shambulio jingine katika eneo la Al-Nashmah, wilayani Al-Ma’afer, mkoani Taiz. Kwa mujibu wake, shambulio hilo lililenga makazi ya raia na kusababisha kujeruhiwa kwa mama mmoja na watoto wake watatu.

Msemaji huyo wa Wizara ya Afya alisema kuwa mashambulizi ya vikosi vya Saudi Arabia katika siku mbili zilizotangulia yalisababisha vifo na majeraha kwa watu 117, wakiwemo watu 29 waliofariki dunia. Alisema kuwa takwimu hizo zinaonesha kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya raia na kuongezeka kwa ukiukaji wa haki zao.

Kuhusu takwimu za vifo katika mikoa mbalimbali, al-Asbahi alisema kuwa kati ya tarehe 3 Septemba na 18 Oktoba, mkoa wa Taiz uliripoti vifo 41, Saada vifo 36, Al-Jawf vifo 20 na Dhamar vifo 18.

Al-Asbahi alihitimisha kwa kusema kuwa kuongezeka kwa mvutano kulianza baada ya kulipuliwa kwa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana’a na hatua nyingine alizozitaja kuwa za uchochezi, ambazo zilisababisha kumalizika kwa kipindi cha usitishaji mapigano na kupunguza mvutano.

Kwa mujibu wake, msisitizo wa upande wa Saudi Arabia wa kuendelea na mzingiro dhidi ya viwanja vya ndege na kuvuruga juhudi za kutafuta suluhisho za kibinadamu umefanya hatua za kijeshi za Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kutekeleza majukumu yao kuwa jambo lisiloepukika.