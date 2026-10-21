Tehran na Moscow Zakubaliana Kupunguza Mvutano Kati ya Taliban na Pakistan; Wasiwasi wa Kuongezeka kwa Vitisho vya Kigaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, alisema Jumatatu, tarehe 19 Oktoba 2026, katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, Sergey Lavrov, uliofanyika mjini Tehran, kwamba nchi hizo mbili zina msimamo wa pamoja kuhusu maendeleo ya hali nchini Afghanistan, umuhimu wa kupunguza mvutano kati ya Kabul na Islamabad, na kukabiliana na vitisho vya kigaidi katika eneo hilo.

Araghchi alisema kuwa Iran na Urusi zinakubaliana kuhusu masuala ya Afghanistan, kupunguza mvutano kati ya Kabul na Islamabad, pamoja na kukabiliana na vitisho vya ugaidi.

Waziri huyo wa Iran pia alisisitiza umuhimu wa kutatua tofauti za kikanda kupitia diplomasia na mazungumzo, akieleza kuwa suluhisho za kisiasa ni muhimu katika kupunguza mvutano.

Kauli hizo zimetolewa wakati uhusiano kati ya Taliban na Pakistan umekumbwa na mvutano mkubwa katika miezi ya hivi karibuni, kufuatia kuongezeka kwa mapigano ya mpakani na tofauti kuhusu masuala ya usalama.

Urusi Yatoa Wasiwasi Kuhusu Makundi ya Kigaidi Kuingia Pakistan Kutoka Afghanistan

Wakati Tehran na Moscow zikisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano, Balozi wa Urusi nchini Pakistan, Albert Khorev, pia ameeleza wasiwasi kuhusu kuendelea kwa tofauti za mpakani, kufungwa kwa vivuko vya biashara na taarifa za watu wanaohusishwa na makundi ya kigaidi kuingia Pakistan kutoka Afghanistan.

Jumatatu, tarehe 19 Oktoba 2026, balozi huyo alizungumza katika mkutano uliofanyika katika Taasisi ya Mafunzo ya Kimkakati mjini Islamabad. Akizungumzia athari za kiusalama na kiuchumi zinazotokana na tofauti kati ya Taliban na Pakistan, alisema Moscow iko tayari kuchangia juhudi za kupunguza mvutano kati ya pande hizo mbili.

Khorev alieleza pia wasiwasi kuhusu vifo vya raia kutokana na hatua za kijeshi za Pakistan nchini Afghanistan. Aliongeza kuwa taarifa kuhusu watu wanaohusishwa na makundi ya kigaidi kuingia Pakistan kutoka Afghanistan, pamoja na athari zake kwa usalama wa jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, zinaendelea kuisumbua Urusi.

Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alionya kuwa kufungwa kwa vivuko vya mpakani kati ya Afghanistan na Pakistan hakuathiri uchumi wa nchi hizo mbili pekee, bali pia kunavuruga biashara ya kikanda na mawasiliano ya usafirishaji wa bidhaa kati ya Pakistan, Urusi na nchi za Asia ya Kati.

Alisisitiza kuwa kutatua tofauti kati ya Kabul na Islamabad kutakuwa na manufaa si kwa nchi hizo mbili tu, bali pia kwa maslahi ya kiusalama na kiuchumi ya nchi zote za eneo hilo.

Mapigano ya Mpakani Yaendelea; Taliban Yakanusha Taarifa Hizo za Mapigano Hayo

Wakati huohuo, vyanzo vya ndani vimeieleza televisheni ya Amu kuwa mapigano ya hapa na pale kati ya wapiganaji wa Taliban na wanajeshi wa Pakistan yaliendelea katika siku za hivi karibuni katika baadhi ya maeneo ya majimbo ya Paktia na Paktika.

Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Taliban imekanusha taarifa za kutokea kwa mapigano mapya katika maeneo hayo, ilipojibu maswali ya chombo hicho cha habari.

Pakistan imekuwa ikiishutumu Taliban mara kadhaa kwa kuwapa hifadhi wanachama wa kundi la Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) na kuruhusu makundi yenye silaha kufanya shughuli zao katika ardhi ya Afghanistan.

Kwa upande wake, viongozi wa Taliban wamekataa tuhuma hizo, wakidai kuwa hawaruhusu ardhi ya Afghanistan kutumiwa kuhatarisha usalama wa nchi nyingine.

Kuendelea kwa tofauti hizo kumechangia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi, kufungwa kwa vivuko muhimu vya mpakani, kuvurugika kwa biashara na kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu usalama wa raia wanaoishi katika maeneo ya mpakani mwa nchi hizo mbili.

Uhusiano na Taliban Waimarika, Lakini Wasiwasi wa Usalama Waendelea

Katika miaka ya hivi karibuni, Iran na Urusi zimeimarisha uhusiano wao wa kisiasa na kiuchumi na utawala wa Taliban, huku zikisisitiza umuhimu wa kushirikiana na Afghanistan katika ngazi ya kikanda.

Hata hivyo, wasiwasi kuhusu shughuli za makundi ya kigaidi nchini Afghanistan na athari zinazoweza kujitokeza kwa usalama wa nchi jirani umeendelea kuwa miongoni mwa masuala yanayofuatiliwa na Tehran na Moscow.

Hapo awali, Urusi pia ilikuwa imetangaza utayari wake wa kusaidia kutatua tofauti kati ya Taliban na Pakistan na kutoa wito wa kuzuia kuenea kwa mapigano ya mpakani.

Msisitizo wa hivi karibuni wa mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Urusi kuhusu kupambana na ugaidi na kupunguza mvutano kati ya Kabul na Islamabad umetolewa wakati tofauti kuhusu uwepo na shughuli za makundi yenye silaha nchini Afghanistan bado hazijatatuliwa. Taliban inaendelea kukataa tuhuma kwamba makundi ya kigaidi yanatumia ardhi ya nchi hiyo kwa shughuli zao.

Katika mazingira haya, kuendelea kwa mvutano kati ya Taliban na Pakistan kunaweza kuongeza hatari za kiusalama katika maeneo ya mpakani na pia kuathiri maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi na usafirishaji wa bidhaa katika eneo hilo. Suala hili limekuwa miongoni mwa mada muhimu katika mashauriano ya kidiplomasia kati ya Tehran na Moscow.