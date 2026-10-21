Faiq: Kutetea Haki za Binadamu Katika Afghanistan Inayotawaliwa na Taliban Kunaweza Kugharimu Maisha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Nasir Ahmad Faiq, kaimu mwakilishi wa kudumu wa Afghanistan katika Umoja wa Mataifa, ametoa tahadhari kuhusu hali ya watetezi wa haki za binadamu nchini Afghanistan. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, tarehe 21 Oktoba 2026, amesema kuwa chini ya utawala wa Taliban, kutetea haki za msingi za raia kunaweza kusababisha kupoteza uhuru, usalama na hata maisha ya wanaharakati wa kiraia.

Akizungumzia masuala yaliyojadiliwa katika Kamati ya Tatu ya kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Faiq ameishutumu Taliban kwa kufanya ukandamizaji wa kimfumo dhidi ya watetezi wa haki za binadamu, hasa wanawake wanaoshiriki maandamano. Amesema ukandamizaji huo unajumuisha kukamatwa kiholela, mateso, kutoweshwa kwa lazima na vitisho dhidi ya wanafamilia wa watetezi hao.

Faiq amesisitiza kuwa wanawake wanaoshiriki maandamano na wanaharakati wa haki za binadamu wanakabiliwa na hatari ya kunyanyaswa kingono, kutishiwa kufanyiwa ukatili wa kingono na kudhulumiwa kingono wanapokuwa katika vituo vya kizuizini vya Taliban. Kwa mujibu wake, vitendo hivyo husababisha madhara ya kimwili na kisaikolojia, huku pia vikitumika kueneza hofu na kuwazuia waathiriwa kuendelea na shughuli zao za kupinga ukandamizaji.

Hofu ya Kulipiziwa Kisasi Inawazuia Waathiriwa Kutoa Taarifa

Kaimu mwakilishi huyo wa Afghanistan katika Umoja wa Mataifa ameonya kuwa hofu ya kulipiziwa kisasi na Taliban, pamoja na wasiwasi kuhusu athari za kijamii zinazoweza kutokana na kufichua vitendo vya ukatili wa kingono, inawazuia waathiriwa wengi kuripoti ukiukaji wa haki za binadamu au kufuatilia haki kupitia vyombo vya sheria.

Kwa mujibu wake, mazingira ya vitisho na vitisho vya kisaikolojia yamefanya baadhi ya waathiriwa, hasa wanawake, washindwe kuzungumzia yaliyowakuta au kuchukua hatua za kudai haki zao hata baada ya kuachiliwa kutoka kizuizini.

Faiq ameeleza kuwa ukandamizaji dhidi ya watetezi wa haki za binadamu nchini Afghanistan hauwalengi tu wale wanaopinga utawala wa Taliban moja kwa moja. Pia unawahusisha raia wanaotetea haki ya wasichana kupata elimu, wanaotoa msaada kwa waathiriwa wa ukatili au wanaokusanya na kuhifadhi ushahidi wa ukiukaji wa haki za binadamu.

Ameongeza kuwa vitisho dhidi ya familia za watetezi wa haki za binadamu vinazidisha mazingira ya hatari kwa wanaharakati hao na kutumiwa kama njia ya kuwanyamazisha raia wengine.

Wito wa Uchunguzi Huru na Ulinzi kwa Waathiriwa

Katika sehemu nyingine ya matamshi yake, Faiq ameitaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kunafanyika uchunguzi huru kuhusu madai ya unyanyasaji dhidi ya wanawake wanaotetea haki za binadamu, kuwalinda waathiriwa na kuwawajibisha wale wanaohusika na ukiukaji wa haki zao.

Pia amesisitiza umuhimu wa kutoa msaada wa vitendo kwa wanaharakati wa haki za binadamu wa Afghanistan. Msaada huo, kwa mujibu wake, unapaswa kujumuisha njia salama za kupata hifadhi katika nchi nyingine, msaada wa kisheria na huduma za kisaikolojia kwa watu walio katika hatari.

Faiq ameonya kuwa kuondoka Afghanistan hakumaanishi moja kwa moja kuwa vitisho vinaisha. Kwa sababu hiyo, amezitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua madhubuti zaidi za kuwalinda watetezi wa haki za binadamu walio katika hatari.

Ukandamizaji wa Wanawake na Wanaharakati Waendelea Chini ya Utawala wa Taliban

Kauli hizi zinatolewa wakati wanawake na wasichana nchini Afghanistan wameendelea kukabiliwa na vikwazo vingi katika elimu, ajira, uhuru wa kutembea na kushiriki katika shughuli za kijamii tangu Taliban iliporejea madarakani mwezi Agosti 2021.

Katika kipindi hicho, mashirika ya kimataifa na vyombo huru vya habari vimeripoti matukio mbalimbali ya kukamatwa kwa wanawake wanaoshiriki maandamano, kutishiwa kwa wanaharakati wa kiraia na kushinikizwa kwa familia zao.

Katika hotuba yake ya tarehe 7 Oktoba mbele ya Kamati ya Tatu ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Faiq pia alizitaja sera za Taliban kuwa sababu ya kuimarika kwa ubaguzi na ukandamizaji nchini Afghanistan.

Alisisitiza kuwa vikwazo vya Taliban haviwahusu wanawake na wasichana pekee, bali pia vinaathiri waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na makundi ya wachache wa kikabila na kidini, wakiwemo Wahazara na Waislamu wa madhehebu ya Shia.

Katika hotuba hiyo, alitoa wito wa kuimarishwa kwa mifumo ya kimataifa ya uwajibikaji na kuwekwa kwa masharti katika ushirikiano na Taliban, ili maendeleo ya haki za binadamu yaweze kupimwa na kuthibitishwa kwa ushahidi halisi.

Je, Kuna Uhakika Gani wa Kulindwa kwa Haki za Raia?

Tahadhari mpya ya Faiq imeibua tena swali kuhusu namna haki za raia zinavyoweza kulindwa nchini Afghanistan chini ya utawala wa Taliban, wakati hata kudai haki ya elimu, kushiriki maandamano ya amani au kurekodi ushahidi wa ukatili kunaweza kuambatana na kukamatwa na vitisho.

Zaidi ya miaka mitano baada ya Taliban kurejea madarakani, hali ya watetezi wa haki za binadamu bado ni miongoni mwa masuala muhimu yanayofuatiliwa na taasisi za kimataifa.

Kwa mujibu wa mwakilishi huyo wa Afghanistan katika Umoja wa Mataifa, tatizo hili haliwezi kutatuliwa bila kutoa msaada wa vitendo kwa waathiriwa, kufanya uchunguzi huru na kuhakikisha kuwa wanaohusika na ukiukaji wa haki wanawajibishwa badala ya kuendelea kufurahia kutoadhibiwa.