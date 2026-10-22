Araghchi: Kupendelea Vita Kuliko Diplomasia Kutasababisha Kushindwa Kwingine kwa Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii akisema: Iran iko tayari kuipa diplomasia nafasi tena, kwa sharti kwamba tuone ushahidi madhubuti wa nia ya dhati ya Marekani ya kujenga imani na kufikia suluhisho la haki.

Aliongeza: Ikiwa Marekani itapendelea vita kuliko diplomasia, uamuzi huu bila shaka utasababisha kushindwa kwingine kwa kimkakati kwa Marekani, na kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hapo awali.