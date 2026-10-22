Mkutano wa Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu na Kiongozi wa Mapinduzi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, alikutana na kuzungumza na Mheshimiwa Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika mkutano huu, maendeleo ya hivi karibuni ya vita vya kijeshi, kiuchumi na kiakili vya adui wa Marekani na Kizayuni yalijadiliwa, na mkazo uliwekwa juu ya kuimarisha vipengele vya nguvu za nchi, jukumu la ufanisi la wabunge wa Baraza la Ushauri la Kiislamu katika kuhifadhi na kuimarisha mshikamano wa kijamii na umoja wa kitaifa, kuendelea kwa uwepo wa ufahamu na wa kuzuia wa taifa lililotumwa katika mikusanyiko ya uwanjani, na jitihada za serikali na bunge katika kushirikiana kutatua matatizo ya kiuchumi na ya maisha ya watu na kuendeleza mambo yanayohusiana na washirika wa kimkakati wa nchi.

Spika wa Baraza la Ushauri la Kiislamu pia katika mkutano huu aliwasilisha ripoti za shughuli za wawakilishi wa taifa tangu kuanza kwa vita vya tatu vilivyolazimishwa hadi sasa na mipango ya sasa na ya baadaye ya bunge kwa ajili ya kutatua masuala na matatizo ya nchi.