Hazem Qassem: Wanachuoni wa Kiislamu wasikae kimya mbele ya uhalifu wa wavamizi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Shahab, Hazem Qassem, msemaji wa vuguvugu la upinzani la Kiislamu Hamas, alionyesha mshangao wake kuhusu ukimya wa taasisi na watu mashuhuri wa kidini katika ulimwengu wa Kiislamu mbele ya kuongezeka kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni, hasa katika Ukanda wa Gaza.

Hazem Qassem alisema: vita vya mauaji ya halaiki na njaa dhidi ya watu wa Gaza bado vinaendelea, na wanafunzi mitaani na wanawake katika mahema yao wanashambuliwa na kuuawa.

Aliwataka wanachuoni wote na taasisi za kidini katika Palestina na kote ulimwenguni wa Kiislamu kutekeleza jukumu lao la kweli na wajibu wao katika kuunga mkono watu wa Gaza mbele ya mauaji ya halaiki na njaa.

Msemaji wa Hamas alisisitiza: jukumu la wanachuoni lazima, kwa kuzingatia mafundisho ya dini ya Kiislamu, liwe jukumu la kuongoza, la uwanjani na lenye ushawishi katika kuunga mkono na kusaidia watu wa Gaza.